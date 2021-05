Az online szerencsejáték hatalmas problémákat okoz a pandémia idején is

A problémás szerencsejátékosok körében az öngyilkosság előfordulásának aránya magasabb, mint a társadalom egészében, és az online fogadás esetében a pénzmosás lehetőségével is szembe kell nézni, a függőket kezelő szakemberek az Egyesült Államokban mégis úgy látják, hogy a cégek keveset tesznek azért, hogy a problémás játékosok ne okozzanak gondot maguknak és másoknak – írja az NBC.

Van, ahol rosszul kezelik

A jelenség veszélyeire rámutat egy DraftKings nevű platformon megtörtént eset. Egy férfi decemberben elérte az általa korábban beállított fogadási határt, de tovább akart játszani. Nem egyszerű fogadóról van szó: addigra már 1,9 millió dollár értékben játszott 2020 folyamán, főként blackjacket. Amikor a férfi kérte keretének emelését, a fogadóoldal menedzsere gyanús tevékenységekre figyelt föl. A fogadó időről időre helyezett el nagyobb összegeket készpénzben bankszámláján, de egyenlege a sok hitelkártya-tartozás kifizetése miatt folyamatosan alacsony volt. A menedzser megtagadta a kérést, főként mivel a fogadó fiókját korábban már kétszer felfüggesztették annak gyanújával, hogy szerencsejátékfüggő –

most annak gyanúja is felmerült, hogy pénzmosási céllal fogad.

A döntést azonban később felfüggesztették és mégis megemelték keretét 22 ezer dollárral. Mint egy korábbi DraftKings-alkalmazott elmondta, a hatóságoknak jelentették az esetet, mivel általánosságban véve a keret emelése iránti kérelem mindig a pénzmosás gyanúját veti fel, de a menedzsment tagjai egyre gyakrabban hagyták figyelmen kívül az ilyen döntéseket, illetve olyan felhasználók profilját is újra engedélyezték, akik korábban maguk nyilatkoztak arról, hogy gondokat okoz nekik a túl sok szerencsejáték.

Óriási a piac

Az online sportfogadás az Egyesült Államokban hatalmas piacot jelent: tavaly 1,5 milliárd dolláros bevételt termelt, amely a 2019-eshez képest 69 százalékos növekedés, az idei első negyedév pedig még a tavalyihoz képest is

270 százalékos növekedést produkált.

A hat államban legális online kaszinózás is egyre népszerűbb. Miközben az államok a szerencsejátékok előnyeit élvezik a növekvő adóbevételek révén, a problémás szerencsejátékosok megsegítésére létrehozott nonprofit szervezetek igencsak alulfinanszírozottak.

Jeff Wasserman, a Delaware-i Szerencsejáték Problémákkal Foglalkozó Tanács igazságügyi és fejlesztési igazgatója, korábban maga is játékfüggő, azt mondja, nem tudja, mi történne vele, ha még ma is játszana, és ilyen lehetőségekkel találná magát szembe.

"El sem tudom képzelni, milyen lenne, ha most még mindig szerencsejátékoznék, és mindez a rendelkezésemre állna" – mondta Wasserman. "Elég jól tönkretettem az életemet és a szeretteim életét már azzal is, hogy főleg kaszinókban játszottam."

Rejtett függőség

Az amerikaiak már évtizedek óta fogadnak sportfogadásokra szabályozatlan offshore oldalakon keresztül: a legális piac megjelenése olyan környezetet teremtett, ahol a problémás szerencsejátékosok nagyobb valószínűséggel azonosíthatók és könnyebben hozzáférnek a függőségi forrásokhoz.

Az Egyesült Államokban legálisan működő cégek közzéteszik a problémás játékosokkal foglalkozó forródrótok telefonszámait, módot biztosítanak az ügyfelek számára a befizetési limitek rögzítésére és a játék korlátozására, és olyan személyzetet alkalmaznak, akik felelősek a lehetőségeiket meghaladóan játszó játékosok azonosításáért.

A játékfüggőség azonban az alkohol- és drogfügéshez képest még mindig rejtett addikció, mely ugyanakkor nagyjából 2,5 millió amerikait, a társadalom egy százalékát érinti.

Nehéz ugyanakkor a számot jól megbecsülni, mivel a legtöbben nem kérnek semmiféle segítséget, és nincs fizikai jele sem a függésnek. A szakértők szerint a szerencsejátékosok túlnyomó többségénél nem alakul ki probléma, de a legális sportfogadás terjedése aggodalomra ad okot, hogy a fiatalabbak új hulláma függővé válik. Akik segítséget kérnek, általában már nagyon mélyen vannak. Évek óta küzdenek problémájukkal és az öngyilkosság gondolata sem távoli tőlük: a szerencsejátéknak esetükben nagyon nagy ára van. Hazai helyzet

2016 óta itthon is lehetőség van önkorlátozó nyilatkozat tételére játékosvédelmi eszközként.

A Szerencsejáték Felügyelet Magyarországon három engedélyezett online kaszinó működik, és távfogadásra csak a Tippmixpro rendszerén van lehetőség.2016 óta itthon is lehetőség van önkorlátozó nyilatkozat tételére játékosvédelmi eszközként.A Szerencsejáték Felügyelet weboldalán több játékfüggőket segítő szervezet elérhetőségét is feltünteti. A függők száma nagyon magas: 300 ezer krónikus, 800 ezer mérsékelt függő volt az országban már 2019-ben.

