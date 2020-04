Gyorsabb lesz a bértámogatás igénylése

A munkaadói kritikákat jelentős mértékben kezelte a kormány a bértámogatási program új elemeivel és kibővítette azon munkavállalók körét is, akik után igényelhető - mondta az InfoRádiónak Csiki Gergely, a Portfolio elemzője. Megemlítette, hogy kiszélesítették azt a sávot - a munkaidő 15-75 százalékára - ami után igényelhető a támogatás.

"Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már egy napi 2 órában dolgozó ember után is igénybe lehet venni a bértámogatást, és lényeges változás, hogy már kiterjed a munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozókra is"

- mondta Csiki Gergely. Megemlítette, hogy számos adminisztrációs könnyítést építettek be a rendszerbe, például nem kell részletezni a gazdasági nehézségek okát és nem kell egyenként megkötni a munkaszerződések módosítását minden munkavállalóval. "Ez egyszerűsíti és gyorsítja az igénylés folyamatát is" - tette hozzá az elemző.

Szavai szerint ezzel

a munkáltatói kritikák jelentős részét kiküszöbölte a kormány.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a létszámtartási kötelezettség is csak azokra a dolgozókra vonatkozik majd, akik részt vesznek a programban, nem pedig az adott cég teljes alkalmazotti állományára. Könnyítés az is, hogy az egyéni fejlesztési időben szervezendő képzéseket a támogatások elnyerésétől számított két éven belül lehet megszervezni. Tehát itt sincs azonnali nyomás a cégeken, hogy ezzel kritikus időben foglalkozzanak - tette hozzá az elemző.

Az viszont nem változott, hogy a támogatás maximális összege dolgozónként 75 ezer forint lehet, így nemzetközi összevetésben a bérhez képest a támogatás aránya továbbra is visszafogott - hívta fel a figyelmet Csiki Gergely. Elmondta: alapvetően a költségvetés mozgásterétől függ, hogy az adott program mennyire gáláns.

"A kormány megítélése szerint most ez a fejenként 75 ezer forintos bértámogatás férhet bele a költségvetés mozgásterébe"

- tette hozzá az elemző.

Államtitkár a finomhangolásokról Sokban egyszerűsödött, de a célját tekintve nem változott a munkahelyvédelmi bértámogatás - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az M1-en.

A koronavírus okozta járvány hatásainak ellensúlyozására hozott intézkedés alapelvének nevezte, hogy Magyarország piacgazdaság, ahol a piacgazdaság problémáit a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megoldaniuk, az állam ehhez tud segítséget nyújtani. Ugyancsak fontos szempont volt az elmúlt nyolc évben megteremtett egyensúly megőrzése - tette hozzá.

Mint mondta: örülnek annak, hogy a finomhangolásokkal olyan munkahelyvédelmi bértámogatást sikerült letenni az asztalra, amire a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseletei is azt mondják, alkalmas arra, hogy minél több munkahelyet meg tudjanak őrizni, a kormány szerint pedig alkalmas a költségvetés és a gazdaság egyensúlyának fenntartására.

A részletek

A hétfői bejelentés után kedden éjjel meg is jelent a Magyar Közlönyben az állami bértámogatási program megújításáról szóló kormányrendelet. Az újítások a Portfolio összegzése szerint.

A csökkentett munkaidő sávját a bejelentésnek megfelelően módosították: 15 és 75 százalékkal csökkenhet a munkaidő, már ezekre a dolgozókra érvényes a támogatás. Korábban ez 30-50%-os munkaidő-kiesés esetén volt érvényes. (Vagyis most már egy eredetileg napi 8 órában foglalkoztatott majd 2 órában tovább foglalkoztatott esetén is lehet igényelni.)

A létszámtartási kötelezettség csak a programban résztvevő dolgozókra áll fent.

A távolléti díj fogalma átalakul alapbérré. A rendelet kimondja: "a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is".

Egy pontosítás szerint a támogatás mértéke az alapbér kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

Az egyéni fejlesztési időre vonatkozó szabályok is módosulnak. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg. Ez a gyakorlatban a következőt jelentheti: ha egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 6 órában foglalkoztatnak tovább, akkor kötelező megállapodni a fejlesztési időről, 3 hónapra. Ha viszont egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 2 órában foglalkoztatnak tovább, akkor itt nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, hanem lehetőség.

Az új rendelet továbbra is kimondja, hogy a támogatással együtt számolt munkabér összegének a támogatás időtartama alatt el kell érnie a munkavállaló eredeti alapbérét. Viszont van ezen a téren egy módosítás: csak akkor nem kell kiegészíteni a munkabért a teljes eredeti bér összegére, ha 50%-nál nagyobb a kiesés. Vagyis 4 órás foglalkoztatásnál még ki kell egészíteni. Ez visszatartó erő lehet a programban való részvételre.

Nem kell minden dolgozóval megállapodni a munkaszerződés módosításáról, mert a munkaügyi hivatal elfogadó határozatával ez automatikusan megtörténik.

Az egyéni fejlesztési időt érintő változás továbbá: a kieső munkaidő alatt szervezendő képzéseket a támogatások elnyerésétől számítva 2 éven belül lehet megszervezni.

Távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető a bértámogatás.

Munkaerő-kölcsönző cégekre is vonatkozik.

Bürokráciacsökkentő elem, hogy az új rendelet törölte azt az eredeti szabályozást, amely kimondja, hogy a kérelemben be kell mutatni a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, az eddig megtett és várható intézkedéseket.

Nem kell már azt sem bemutatni, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket már kimerítette.

A munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is érvényes a támogatás.

