Súlyos bírságokról beszélt a pénzügyminiszter

Augusztus 14-ig mintegy 7,5 millió számla érkezett az adóhivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számlarendszerbe – összegezte az MTI-nek a pénzügyminiszter, aki hozzátette: az új rendszerrel az egyszerűsítés az adminisztrációcsökkentés mellett eredményesebbé válhat a csalások felderítése, és jelentősen – akár 10 százalék alá is – csökkenhet az adóelkerülés mértéke.

Varga Mihály azt is elmondta:

az új technikai eszközök önmagukban nem oldják meg az adócsalás és az adóelkerülés problémáját, ehhez gyors kockázatelemzés, valamint azonnali és célzott intézkedések is szükségesek a NAV részéről.

Hozzátette: az online számlarendszer, hasonlóan az online pénztárgépek bevezetéséhez vagy az ekáerhez – vagyis a közúti áruforgalmat ellenőrző rendszerhez – jelentős részt vállalhat a gazdaság kifehérítésében.

A pénzügyminiszter arra is emlékeztetett, hogy bár az adatszolgáltatás június 1-jétől kötelező, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal június 31-ig nem szankcionálta a mulasztókat. A tárcavezető azt is kiemelte, hogy az adóhivatóság augusztus 1-je után is méltányosan és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, vagyis továbbra sem cél a bírságolás.

Azok viszont, akik semmit sem tesznek azért, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, súlyos bírságra számíthatnak.

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében a törvény által meghatározott maximum bírság számlánként 200 ezer, más adózók esetében pedig szintén számlánként félmillió forint. A jogszabályok szerint ez év június 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni, a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt