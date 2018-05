A hamarosan kezdődő nyári utazási szezon előtt ismertette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az aktuális, legfontosabb vámszabályokat. a NAV vám- és jövedéki szóvivője szerint uniós tagállamok között bármennyi valutát magával vihet az utazó. Leopold Róbert kifejtette: elektronikai készülékeket nem uniós tagállamból csak mintegy 100 ezer forintig hozhatunk be vámmentesen.

Az unión belül csak bizonyos termékek és eszközök szállítása kötött mennyiségi korlátokhoz és engedélyhez, szigorúbb szabályok az Európai Unión kívüli tagországból érkezőkre érvényesek - mondta Leopold Róbert, a NAV vám- és jövedéki szóvivője az InfoRádióban.

"Az EU szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását, így egyik tagállamból a másikba utazva vámeljárásra nem kell készülni, a határátkelőhelyeken vámellenőrzés nincs. Az áruk szállításának korlátozásra csak a jövedéki termékek esetében kell számítani.

Ha a kereskedelmi mennyiséget nem éri el a jövedéki termék, külön engedély és bejelentés nélkül szállítható"

- mondta Leopold Róbert.

Üzemanyagok, dohánytermékek szállítása

Az EU-n belül 800 szál cigaretta alatt tekinthető nem kereskedelmi mennyiségnek, a légi úton érkezőknél 200 szál cigaretta lehet. A szóvivő elmondta azt is, hogy

a járművek üzemanyagtartályán kívül 10 liter üzemanyag szállítható vámmentesen.

Unión belül az alkoholtartalmú italoknál sör esetében 100 liter,, köztes alkoholtermék esetén 20 liter, tömény szeszes italoknál 10 liter alatt nem számít kereskedelmi mennyiségnek.

EU-tagállamban vásárolt műszaki cikket vámkezeltetés nélkül lehet behozni Magyarországra, de ha valaki EU-n kívüli országból hoz műszaki cikket, a határ átlépésekor be kell jelentenie, és ilyenkor a személyes vámmentes keret felett vámot kell fizetni. Elektronikai cikkek esetében

15 évnél fiatalabb utasokat 150, minden idősebb utast 300, légi úton érkezőket pedig 430 eurós vámmentes keret illet meg.

Az Európai Unió területére be-, illetve az onnan kilépőknek azt is érdemes tudniuk, hogy a 10 ezer eurót meghaladó készpénzt a határátlépéskor be kell jelenteni.

A háziállatok - például kutya, macska, vadászgörény - az Európai Unión belül csak állatútlevéllel utaztathatók, amelyet a lakóhely szerint illetékes állatorvos állít ki. Az unión kívülről nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, tej- és tejtartalmú termékek behozatala az állatbetegségek terjesztésének kockázata miatt alapvetően tiltott.