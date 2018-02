Így terelik helyes útra a kamaszokat

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke elmondta, hogy idén is folytatja zöldség- és gyümölcsnépszerűsítő kampányát. Hozzátette, hogy a kampányuknak az elsődleges célpontja a család fogyasztását befolyásoló tagok megszólítása, elsősorban a háziasszonyoké, illetve azoké a férfiaké, akik - és ők egyre többen vannak - részt vesznek a vásárlásban.

„Kiemelten szeretnénk foglalkozni idén a középiskolás korosztállyal, mégpedig azért, mert ez az a korosztály, amelyik

már kevésbé befolyásolható a család által, viszont azt látjuk, hogy úgy a mozgásszegénység, mint a helytelen táplálkozás nagyon jellemző rájuk ”

– mondta Domján Erika, szervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádiónak.

A 3x3 programjuknak van külön oldala és Facebook-profilja, ezeken különféle tanácsokkal, beszámolókkal szólítják meg a fiatal korosztályt a jövő évben is. Emellett különböző sporteseményekre is kitelepülnek és kóstoltatásokat (meggy, alma, dinnye) is szerveznek. Az előző éveknek megfelelően várhatóan

40-45 millió forintból tudnak idén is gazdálkodni.

