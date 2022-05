Ciklon borítja fel az időjárást

Hétfőn nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, emellett a déli óráktól gomolyfelhők is növekednek, de összességében több órára kisüt a nap. A nap második felében a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet, akkor a délnyugati területekre besodródhat egy-egy zápor, zivatar. Az északkeleti, keleti szél egyre nagyobb területen délire, délkeletire fordul, és időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű.

Hétfőn éjjel már másutt is megvastagszik, majd napközben nyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kedden délután a Dunántúlon ugyanakkor erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Éjszaka nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely napközben átvonul hazánk felett, nyomában több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Délután a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az eleinte derült, szélvédett északkeleti részeken 10 fok alatt is maradhat a hőmérséklet. Délután általában 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, de keleten, pár fokkal hidegebb, míg délen melegebb is lehet.

