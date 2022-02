Kiadták a figyelmeztetést, fordulatokkal teli a hét időjárása

Kedden délelőtt többnyire napos időre számíthatunk, majd délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Futó zápor, hózápor néhol előfordulhat. A nagy területen erős északnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében kísérhetik viharos lökések.

Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a 70 km/h-át elérő, meghaladó széllökések miatt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 6 és 10 fok között várható.

Szerda reggel, délelőtt csökken a felhőzet, ezt követően jobbára napos idő várható kevés gomolyfelhővel, azonban az északkeleti megyékben még délután is lehetnek erősebben felhős körzetek. Éjszaka főleg az ország keleti harmadában lehet kisebb eső, majd napközben számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul, azonban a kevésbé szeles északkeleti és délnyugati megyékben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a felhősebb északkeleti részeken hidegebb is lehet.

A folytatásban enyhe, száraz időre számíthatunk. Pénteken egy gyenge, hullámzó frontrendszer vonulhat át az ország fölött. A hétvégére jöhet a lehűlés.

