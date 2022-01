Fogvacogtató hidegek jönnek és van egy rossz hír is - időjárási előrejelzés

Hétfőn túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A nyugati határ közelében lehetnek eleinte még erősen felhős vagy borult területek, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, és kiderül az ég. Az északkeleti szél a nap első felében a Tiszántúlon még időnként megélénkülhet, majd mindenütt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1, +1 fok között alakul, de az északkeli határnál csupán -2, -6 fok várható. - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Keddre virradó éjjel még hidegebbek is lehetnek. Észak, északnyugat felől szakadozott felhőzet húzódik fölénk, de a déli megyékben több órára kisüt a nap, majd ott is megnövekszik a felhőzet. Számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként valószínű hószállingózás. Este nyugaton havas eső, ónos eső sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -3 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hóval borított vidékeken -15 foknál hidegebb is lehet. A csúcsérték -5, +4 között alakul.

