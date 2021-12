Itt a válasz arra, érdemes-e elővenni a szánkókat - előrejelzés

Hétfőn délelőtt még borult lesz az ég, majd délután északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Reggel az ország keleti és középső részén lehet vegyes halmazállapotú csapadék, ami északkelet felé a déli órákra elhagyja hazánkat. Keleten és síkvidéken eső lesz a jellemző, de az Északi-középhegység térségében nagyobb az esélye a havas esőnek, illetve havazásnak. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon sokfelé meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Kedden napközben főleg a Dunántúlon hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, ugyanakkor a Tiszántúlon borult maradhat az ég és egy összeáramlási zóna miatt a Duna-Tisza közén is több lehet a felhő. Csak néhol fordulhat elő szitálás, jelentéktelen hószállingózás (nagyobb eséllyel egy középső konvergenciában, illetve a keleti és nyugati határnál). Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet. A kora délutáni órákban 0, +5 fok várható.

Keddről szerdára éjszaka pára, köd, illetve rétegfelhőzet is várható, amely néhol lassan oszlik fel, az ország nagyobb részén azonban kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap. Délutántól fátyol-, majd középszintű felhők is érkezhetnek nyugat felől. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeletire forduló szél a Kisalföldön megélénkül. Hajnalban többnyire -8, -1 fok várható, de a fagyzugos tájakon -12, -13 fok is lehet. Kora délután -1, +4 fok valószínű.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely hazánk területén lelassul. Az ország keleti, délkeleti felén inkább eső eshet.

Északon, északnyugaton, majd az ország nyugati felén-kétharmadán nagyobb az esélye a havas esőnek, havazásnak.

A keleti, később az északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban -10, 0 fok várható, ezen belül a fagyzugos helyeken lesz a csípősebb idő. Kora délután 0, +7 fokot mérhetnek.

