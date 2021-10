Visszatér a napsütés, aztán a fagy is

Pénteken az ország déli felén továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, ott csak délutántól kezd lassanként csökkenni a felhőzet. Délutánig a Nagykanizsa-Szeged vonaltól délre továbbra is lehet még gyenge eső, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék. Eközben az ország északi felén eleinte fátyolfelhős idő várható, a déli óráktól azonban mind nagyobb területen kiderül az ég. A keleti, északkeleti szelet az Észak-Alföldön erős széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, Baranyában és környékén lesz a hűvösebb.

Szombaton az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, a déli megyékben, később északkeleten is változóan felhős lesz az ég. A déli megyékben elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északkeleti szelet több helyütt élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 9 fok között alakul, de elsősorban az északkeleti megyékben a derült, szélcsendes helyeken -2, +1 fokot is mérhetnek. Délután 10, 15 fok valószínű.

Vasárnap egy magassági hideg légörvény hatására már több lesz felettünk a felhő, a szombatihoz képest kevesebbet fog sütni a nap. A Tiszántúlon és a déli megyékben pedig több helyen valószínű eső, zápor, de nem jelentős mennyiségben.

