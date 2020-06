Viharos szél, nagyméretű jég - figyelmeztetés az egész országra

Pénteken alapvetően erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Reggeltől délnyugat felől ismét zivatarok kialakulása várható, mely napközben az ország középső tájain kiterjedt zivatarrendszerré fejlődik. A megerősödő délnyugati szelet kísérő lökések zivatarok környezetében több helyen is elérhetik 70-80 kilométer/órát. Heves zivatarban egy-egy 100 kilométer/órát meghaladó széllökés, nagyméretű jég is valószínű. Az egymást követő intenzív csapadékgócokból helyenként 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullhat. Este a kelet felé áthelyeződő csapadékrendszer fokozatosan gyengülhet.

A zivatarveszély miatt péntekre Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém megyékre másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Budapestre, Pest, Heves és Nógrád megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 20 és 26 fok között alakul. Az Alpokalja térségében ennél pár fokkal hűvösebb, míg a délkeleti tájakon pedig ennél melegebb is lehet.

Szombaton megszűnik a csapadék, napközben már gomolyfelhős, napos idő lesz, néhol alakulhat ki zápor. Reggel itt-ott ködfolt előfordulhat. Több helyen megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet a szél. A minimumhőmérséklet 10-17, a maximumhőmérséklet 23-27 fok között alakul.

Vasárnap sok lesz a napsütés, keleten szórványosan, nyugaton néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

Nyitókép: Pixabay