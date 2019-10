Huszonkét együttes adja össze erejét hétfőn

Október 21-én 22. alkalommal kerül sor a Máltai Szeretetszolgálat Győr-Moson-Sopron megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház rendezvényére, amelyen huszonkét csapatnyi fiatal vesz részt. A fogyatékkal élő embereket ellátó intézményekből érkező csapatok sérült fiatalokból és a hozzájuk csatlakozó ép társaikból – középiskolásokból, sportos kedvű egyetemistákból – állnak.

Ami az élet más területein talán nem olyan egyértelmű, az a sportpályán – főleg a sérült és ép emberek által közösen megfutott pályán – általában magától értetődik: a teljes élet tulajdonképpen nem más, mint csapatjáték, határok nélkül. Az Esély Sportnap célja a testmozgáson kívül az „odafigyelésre gyúrás”, a figyelem felhívása az esélyteremtés fontosságára, az elfogadásra és a kapcsolódásra.

Az Olimpia Parkban 10:00 és 15:00 között különböző ügyességi feladatok, sorversenyek és egyéb kihívások várnak a résztvevőkre, akik – mintegy levezetésképpen – színes kísérőprogramokon is részt vehetnek. Lesz táncház, arcfestés, kézműves foglalkozás, karkötőkészítés is. Nagy Balázs színművész személyében híresség is pályára lép. A nap folyamán együtt mozgó fiatalok sokféle ajándékban is részesülnek.