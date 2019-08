Araszolnak az autók a Balaton felé

Az M7-es autópályán Budaörstől Martonvásárig araszol a kocsisor, így aki a Balatonra igyekszik számoljon a megnövekedett utazási idővel.

Az M0-s autóút déli részén az M5-ös autópálya felé az M1-es csomópontjától torlódik a forgalom. Az átjutási idő közel 2 óra!

Az M7-es és M6-os autópályákról is nehéz a felhajtás, de 6-os főútról is csak több lámpaváltás után lehet ráhajtani az M0-s autóútra a főváros és Érd felől is. Az ellenkező oldalon, az M1-es autópálya felé az M51-es becsatlakozásától lassú az előrejutás, ott 30-40 perc a menetidő-veszteség. Az északi szakaszon a Megyeri-hídtól az M2-es autóút csomópontjáig lépésben halad a forgalom.

Az M3-as autópályán a szokottnál jóval erősebb a forgalom. Hatvanig szakaszos lassulásra, néhol araszolásra kell készülni.

Az M6-os autópályán, Pécs felé a 131-es km-nél belső szalagkorlátnak ütközött egy személyautó, emiatt a forgalom csak a külső sávon halad.

