Robbantással fenyegetőzött, hogy ne lakoltassák ki – akár terrorizmussal is megvádolhatják

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a minősítés és a büntetés súlyosítását indítványozta abban az ügyben, amelyben egy férfi azzal fenyegetődzött, hogy felrobbant egy többlakásos épületet – írja közleményében az ügyészség.

A tényállás szerint a vádlott és a családja egy bérlakásban élt, melynek a bérleti jogviszonyát 2024. június 30-ig hosszabbították meg. Az önkormányzat munkatársai 2024. június 12-én elmentek a vádlotthoz, és emlékeztették, hogy két hét múlva ki kell költözniük. A vádlott azt válaszolta, hogy nem költöznek ki, inkább kinyitja a gázcsapot és felrobbantja az egész ingatlant.

A Győri Törvényszék a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt 2 évre próbára bocsátotta, azonban az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett.

A vádlott a ház lakóinak életével fenyegetődzve állami szervet arra akart kényszeríteni, eltűrje, hogy továbbra is az ingatlanban marad a családjával.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint tehát a vádlott cselekménye súlyosabban, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének minősül, ezért a vádlottal szemben súlyosabb büntetést kell kiszabni. Másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni az ügyben.