Alec Baldwin: nem húztam meg a ravaszt, nem érzem magam felelősnek

Alec Baldwin számára valódi szerelemprojekt volt a Rust. A forgatás során úgy érezte, újra szerelembe esett a film műfajával, arra gondolt, amit csinálnak, abból tényleg valami nagyszerű születik majd meg.

Az ABC News-nak adott interjúja tanúsága szerint csak néhány óra telt el aközött, hogy a fenti gondolatok meg fogalmazódtak fejében, és aközött, hogy egy antik 45-ös Colt váratlanul elsült a kezében, meggyilkolva Halyna Hutchinst.

"Valaki éles lövedéket tett a pisztolyba, éles lövedéket, ami nem is lehetett volna ott a forgatáson! Valaki felelős a történtekért, és bár nem tudom megmondani, ki az, de nem én!"

- mondta az Egyesült Államokban csütörtök este sugárzott beszélgetésben.

Az egyórás felvételen elhangzott, hogy bár a színész nem tudja, miként kerülhetett a fogatásra az említett éles lövedék, ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kiderüljön.

Egyes problémákról tudott

A Rust mindössze hétmillió dolláros költségvetésből készült 21 forgatási nappal Új-Mexikóban. Baldwin szerint is nagyon szorította őket az idő. A producerek - akik közt ott volt Alec Baldwin is - boldogok voltak, hogy sikerült a 41 éves Halyna Hutchinst vezető operatőrnek megnyerniük: igazi feltörekvő tehetségként tartották számon Hollywoodban a nőt, aki még sosem dolgozott együtt a színésszel.

"Szerettem vele dolgozni. Igazi öröm volt. Mindenki szerette és mindenki elismerte a tehetségét is" - mondja.

A baleset napján Baldwin és Hutchins azért találkoztak, hogy egy jelenet forgatását megbeszéljék, melyben a színész egy sarokba szorított, súlyosan sérült karaktert alakított, aki fegyvert ránt két ellenfelére. Megerősítette, hogy a fegyvert David Halls rendezőasszisztens adta át neki azzal, hogy hideg, azaz vagy nincs benne töltény, vagy csak vaktöltény.

"Hogy milyen körülmények mellett, miért mondta ezt, és mi volt a valóság, nem tudom" - mondta Baldwin. Lisa Torraco, Halls ügyvédje szerint

a rendezőasszisztensnek nem volt feladata ellenőrizni a Coltot,

és azt sem erősítette meg, hogy tényleg Halls adta át Baldwinnak azt.

Ez történt a próbán

Fegyverrel a kezében kezdték el próbálni a jelenetet: Baldwin szerint minden mozdulatát Hutchins vezényelte. Elmondása szerint a megfelelő szög beállításához Hutchins arra kérte, hogy jobb hónalja irányába állítsa a fegyvert.

Ami ezután történt, az máig rejtély. Baldwin elmondása szerint a pisztoly kakasát kellett felhúznia, de a ravaszt nem kellett és nem is húzta meg. Miután felhúzta a kakast, megkérdezte Hutchinst, az jól látható-e majd a képkivágásban. Ezután elengedte azt, a fegyver pedig elsült. Az interjút készítő újságíró rákérdezett az interjúban, hogy eszerint valóban nem húzta meg a ravaszt?

"Nem, nem, nem, nem! Nem céloznék és lőnék senki irányába!"

- mondta Alec Baldwin.

Halls ügyvédje megerősítette, hogy Baldwin nem lőtt: a rendezőasszisztens az első pillanattól kezdve úgy tanúskodott, hogy Baldwin ujja nem volt a ravaszon, amikor a pisztoly elsült.

Sokáig eszébe se jutott, hogy éles lehet a lövedék

A lövés után elmondása szerint minden sokkos állapotba került és megrémült. Hutchins összeesett: Baldwin eredetileg azt hitte, elájulhatott. Az éles lövedék gondolata közel egy órán át meg sem fordult fejében a lövés után. A színész szerint rendszeresen előfordul, hogy egy vaktölténnyel töltött pisztoly véletlenül elsül, ezért sokáig senki sem feltételezte, hogy halálos lehetett a lövés. Arra gondolt, Hutchinsnak szívrohama lehet, vagy megsérülhetett a vaktöltény egy darabjától.

Nagyjából egy perc telt el, amely alatt döbbenten állt Hutchins mellett, akit mellkason talált a lövedék, majd Joel Souza rendezőt is megsebesítette. Ezt követően kiterelték őt is a próba helyszínéről, fél óra múlva pedig mentőhelikopter érkezett. Ezt követően a seriff irodájába ment, ahol megmutatták neki a Souzából kivett lövedéket és megtudta azt is, hogy Halyna Hutchins halott.

A stáb néhány tagja a halálos balesetet a zűrzavaros működés következményeként aposztrofálta, a nem biztonságos munkakörülményekre, a hosszú munkaidőre, a nem megfelelő elszállásolásra és az alulképzett munkaerőre kitérve. Mindössze néhány órával a baleset előtt is többen otthagyták a stábot.

Baldwin szerint ugyanakkor

a 12-13 órás munkanapok megszokott gyakorlatot jelentenek,

ugyanakkor azt állítja, a nem biztonságos munkakörnyezetre vonatkozó állításokat soha nem hozták a tudomására, és a munkakörülményeket sem tartotta veszélyesnek. Egy kameraasszisztens a baleset előtti napon tudomására hozta a problémákat a stábtagok hotelszobáival kapcsolatosan, erre akkor az volt a reakciója, hogy gázsija egy részét hajlandó visszaadni a produkciónak, hogy javítson a körülményeken. A biztonsággal kapcsolatos problémákról ugyanakkor nem hallott.

A fegyvermester szabotázsvádjában nem hisz

A fegyvermestert, Hannah Gutierrezt is sok kritika érte: Thell Reed veterán fegyvermester lányának a Rust volt a második forgatása, amelyen fegyvermesteri feladatai mellett más, kellékekkel kapcsolatos dolgai is voltak. Baldwin szerint a forgatás kezdetén a nő másfél órás fegyverbiztonsági előadást tartott neki. Szerződtetésében Baldwinnak nem volt szerepe: elmondása szerint ő kreatív produceri feladatokat látott el, senkit sem szerződtetett. Azzal kapcsolatban nem akart véleményt mondani, hogy megfelelő volt-e a feladatra.

A múlt hónapban azzal kapcsolatos hírek láttak napvilágot, hogy Gutierrez szerint szabotázs történt a forgatáson, ő nem tudja, hogy honnan származtak az éles lövedékek. Baldwin ezt nehezen tudja elképzelni, nem tudja, miért tenne valaki ilyesmit.

"Óriási vád, hogy valaki ilyet tenne, és milyen célból akarhatta volna ezt? Kit akart megtámadni? Kit akart lejáratni? Engem? A produkciót? Mi lett volt az indíték arra, hogy ezt tegye?"

- kérdezte Baldwin.

A színésszel szemben mindenesetre két polgári peres eljárás is indult már, az egyik szerint orosz rulettet játszott, amikor a pisztolyt Hutchinsra szegezte. A színész ugyanakkor azt állítja, azoknak a protokolloknak megfelelően viselkedett a forgatáson, amelyek szerint negyven évet felölelő karrierje során eddig is dolgozott. Ahogyan fogalmazott: a színésznek azt kell tennie, amit a fegyvermester mond neki, ha fegyver van a kezében.

Gutierrez megmutatta Baldwinnak a fegyvert és abban három töltényt, de azok minőségét nem ellenőrizte a színész sem. Baldwin azt mondja, hogy bízott Halls kijelentésében azzal kapcsolatosan, hogy a fegyverben levő töltények ártalmatlanok, és Hutchins utasításait teljesítette.

Nem érzi felelősnek magát

Színésztársai is kritizálták az eset miatt: megszólalt például George Clooney, aki állítása szerint minden alkalommal megnézi a fegyvert és azzal közösen ellenőrzik a töltényeket, akire rá kell majd azt fognia. Baldwin úgy fogalmazott, sokan szólaltak meg a film kapcsán úgy, hogy az általuk elmondottak nem jelentettek semmiféle segítséget. Ha valaki ellenőrzi minden alkalommal a fegyvert, rendben van, ő inkább azt választotta, hogy megbízik azokban, akiknek ez a dolga.

A színész szerint kicsi az esélye annak, hogy megvádolják Hutchins halála miatt, bűnösnek ugyanakkor nem érzi magát.

"Ha felelősnek tartanám magam, talán öngyilkos lettem volna azóta, és ezt nem csak úgy mondom" - fogalmazott. Érzelmileg ugyanakkor nagy mértékben hatott rá az esemény, máig álmodik vele. Azt nem tudja elképzelni, hogy még olyan forgatáson vegyen részt, ahol fegyverek is vannak.

"A karrierem nem érdekel többé. Könnyen lehet, hogy vége"

- fogalmazott.

Az eset óta találkozott a nő özvegyével és kisfiával is: az ő érdekükben is válaszokat akar. Nem tartja saját magát áldozatnak, de elismeri: ez a legrosszabb dolog, ami valaha történt vele.

Nyitókép: Youtube