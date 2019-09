Egy csaló él vissza Sváby András képeivel – írta meg a Blikk, amely úgy tudja, hogy Finnországban már rendőrségi ügy is van abból, hogy ezzel az adatlappal csaltak ki egy nőtől pénzt.

A tévés a lapnak elmondta, csütörtök este kapott egy levelet egy finn hölgytől, ő hívta fel a figyelmét az ügyre. A csaló, aki a személyijén is Sváby fotóját használja, a finn nőtől is megpróbált kicsalni pénzt, de neki gyanús lett az ügy, és megpróbálta kinyomozni, ki ez a férfi. Egy internetes képkereső szolgáltatást használva rákeresett a fotókra, így talált rá a magyar tévésre.

Sváby András azt is elmondta, hogy általában nem foglalkozik a nevét és a képeit felhasználó kamuoldalakkal, most azonban szeretne a végére járni a dolognak, mert itt már bűncselekményről van szó, ráadásul nemcsak a róla, de a családjáról, a gyermekeiről és a kutyájáról készült fotókat is felhasználja. Ha kiderül, hogy a férfinak több áldozata is van más országokban, akkor nemzetközi ügy lehet belőle, amely hatással lehet az ő életére is - mondta el a bulvárlapnak a tévés.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs