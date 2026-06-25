A Semmelweis Egyetem mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal

A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal – közölte az intézmény csütörtök reggel a honlapján, miután szerdán rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján.

A közlemény szerint a rendőrség szerdán 14 órakor jelent meg a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik – írták.

Közölték, a Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, de a folyamatban lévő eljárásra tekintettel az egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.

A portfolio.hu szerdai információi szerint a Készenléti Rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Semmelweis Egyetem belső központi épületéhez. Megkeresésükre az ORFK Kommunikációs Szolgálata megerősítette a kivonulás tényét, és közölték, hogy folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze a hatósági cselekmény.