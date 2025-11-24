ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Debrecen, 2023. június 8.A drónnal készült képen a TEVA Gyógyszergyár Debrecenben 2023. június 8-án.
Kegyetlen bűz árasztotta el a magyar nagyvárost

Infostart

Orrfacsaró szag terjeng Debrecenben, az egyetem környékén záptojásszagra panaszkodnak a lakók. A TEVA gyógyszergyártó elismerte, hogy helyi üzemük okozza a bűzt, és azt ígérték, mindent megtesznek, hogy mielőbb megszüntessék a kellemetlenséget.

Debrecenben jelentős aggodalmat keltett az elmúlt napokban egy erős, kellemetlen szag, amit a lakók szerint az egyetem környékén is érezni lehetett. Az RTL riportja szerint többen záptojáshoz hasonlították az illatot és kiderült az is, hogy a bűz a TEVA hatóanyaggyárból ered.

A gyógyszergyár megerősítette, hogy a szag az ő üzemükből származik,

és közleményükben leszögezték: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kellemetlenség mielőbb felszámolásra kerüljön. Emellett azt állítják, hogy egészségre káros anyag nem került a levegőbe. A TAPI Hungary Industries Zrt. sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségért, arra azonban nem válaszoltak, hogy pontosan mi okozza az elviselhetetlen szagot, ami vélhetően vegyianyag-feldolgozásból származhat.A kormányhivatal vizsgálatot indított az ügyben. A debreceniek a közösségi médiában osztották meg a tapasztalataikat, és sokan aggódva megkérdőjelezik a TEVA állítását, miszerint káros anyag nem került a levegőbe.

