Kegyetlen bűz árasztotta el a magyar nagyvárost

Debrecenben jelentős aggodalmat keltett az elmúlt napokban egy erős, kellemetlen szag, amit a lakók szerint az egyetem környékén is érezni lehetett. Az RTL riportja szerint többen záptojáshoz hasonlították az illatot és kiderült az is, hogy a bűz a TEVA hatóanyaggyárból ered.

A gyógyszergyár megerősítette, hogy a szag az ő üzemükből származik,

és közleményükben leszögezték: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kellemetlenség mielőbb felszámolásra kerüljön. Emellett azt állítják, hogy egészségre káros anyag nem került a levegőbe. A TAPI Hungary Industries Zrt. sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségért, arra azonban nem válaszoltak, hogy pontosan mi okozza az elviselhetetlen szagot, ami vélhetően vegyianyag-feldolgozásból származhat.A kormányhivatal vizsgálatot indított az ügyben. A debreceniek a közösségi médiában osztották meg a tapasztalataikat, és sokan aggódva megkérdőjelezik a TEVA állítását, miszerint káros anyag nem került a levegőbe.