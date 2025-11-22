ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Papp János, a Gádoros-Nagyszénás Nimród Vadásztársaság tagja eltalál egy repülő fácánt fegyverével Gádoros határában, ahol ütemezett fácánvadászatot tartottak 2012. december 21-én. A vadásztársaság 5000 hektáros területén 130 fácánkakast lőtt a társaság 10 tagja.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Tucatnyi napon tilos lesz az erdőbe menni

Infostart

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint üzemi vadászterületein szervezett társasvadászatok miatt erdőlátogatási korlátozást vezet be a következő napokban.

A társaság a honlapján kéri az embereket, hogy az érintett időszakokban és területeken kerüljék az erdőrészek látogatását, és tartsák be az erdőlátogatási tilalmat.

A VERGA Zrt. a következő időpontokban és területeken rendeli el a lezárásokat:

Kab-hegyi Erdészet

  • november 22-23.
  • december 6-7.
  • december 17.
  • január 5-6.
  • január 17-18.
  • január 27.

Királyszállási Erdészet

  • november 28-29.
  • december 7.
  • december 16.
  • január 3-4.
  • január 12.
  • január 19.
  • január 26.
  • február 7.

Zirci Erdészet

  • december 5.
  • december 8-9.
  • december 13-14.
  • december 17.
  • január 9-11.
  • január 14-16.
  • január 20.

A VERGA Zrt. a nem korlátozott időszakban az alábbi látnivalók felkeresését ajánlja a térségbe érkezők figyelmébe:

  • Gulya-domb: Gizella Királyné kilátó és tanösvény
  • Veszprém: Jutas Vitéz kilátó
  • Kab-hegy: Kinizsi kilátó
  • Tés: Széchenyi Zsigmond kilátó
  • Iszkaszentgyörgy: Piramita kőpiramis és erdei pihenőhely

Kezdőlap    Belföld    Tucatnyi napon tilos lesz az erdőbe menni

balaton

erdő

vadászat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, ezért mihamarabb el kellene kezdeni a felújítását, ám jelenleg még a tervezés sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezután az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: havazás, erős szélviharok érik el az országot

Kiadták a riasztást: havazás, erős szélviharok érik el az országot

Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 08:00
A motorosoknál is veszélyesebbek már az elektromos rolleresek
2025. november 22. 07:15
Meglepő eset: nem akar nagy halat fogni a horgász
×
×
×
×