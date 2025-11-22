Tucatnyi napon tilos lesz az erdőbe menni

A társaság a honlapján kéri az embereket, hogy az érintett időszakokban és területeken kerüljék az erdőrészek látogatását, és tartsák be az erdőlátogatási tilalmat.
A VERGA Zrt. a következő időpontokban és területeken rendeli el a lezárásokat:
Kab-hegyi Erdészet
- november 22-23.
- december 6-7.
- december 17.
- január 5-6.
- január 17-18.
- január 27.
Királyszállási Erdészet
- november 28-29.
- december 7.
- december 16.
- január 3-4.
- január 12.
- január 19.
- január 26.
- február 7.
Zirci Erdészet
- december 5.
- december 8-9.
- december 13-14.
- december 17.
- január 9-11.
- január 14-16.
- január 20.
A VERGA Zrt. a nem korlátozott időszakban az alábbi látnivalók felkeresését ajánlja a térségbe érkezők figyelmébe:
- Gulya-domb: Gizella Királyné kilátó és tanösvény
- Veszprém: Jutas Vitéz kilátó
- Kab-hegy: Kinizsi kilátó
- Tés: Széchenyi Zsigmond kilátó
- Iszkaszentgyörgy: Piramita kőpiramis és erdei pihenőhely