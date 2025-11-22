Tucatnyi napon tilos lesz az erdőbe menni

A társaság a honlapján kéri az embereket, hogy az érintett időszakokban és területeken kerüljék az erdőrészek látogatását, és tartsák be az erdőlátogatási tilalmat.

A VERGA Zrt. a következő időpontokban és területeken rendeli el a lezárásokat:

Kab-hegyi Erdészet

november 22-23.

december 6-7.

december 17.

január 5-6.

január 17-18.

január 27.

Királyszállási Erdészet

november 28-29.

december 7.

december 16.

január 3-4.

január 12.

január 19.

január 26.

február 7.

Zirci Erdészet

december 5.

december 8-9.

december 13-14.

december 17.

január 9-11.

január 14-16.

január 20.

A VERGA Zrt. a nem korlátozott időszakban az alábbi látnivalók felkeresését ajánlja a térségbe érkezők figyelmébe: