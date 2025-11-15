ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfõjénél gyülekeznek 2025. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Infostart / MTI

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége, 36-36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára.

Orbán Viktor népszerűbb Magyar Péternél, a Tisza szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött - közölte szombaton kutatásának eredményeire hivatkozva a debreceni székhelyű Real-PR 93. országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég.

A teljes lakosság 43 százalékának számára szimpatikus Orbán Viktor, Magyar Pétert pedig egyharmadnál is kevesebben, 32 százalékuk tartja szimpatikusnak. Elutasítottságban viszont fordított a helyzet, a Tisza Párt elnökét a magyarok közel fele, 48 százalék elutasítja, a kormányfő esetében ez az arány 44 százalék - írták.

Magyar Péter ugyanakkor a saját táborában sem örvend teljes népszerűségnek, hiszen a Tisza szavazóinak 75 százaléka számára szimpatikus saját pártjának vezetője. A Fidesz-táborában ezzel szemben gyakorlatilag egyöntetű, közöttük 95 százalék Orbán Viktor népszerűsége, sőt a kormánypártiakon túl nyúlik a miniszterelnökkel szimpatizálók köre - közölték.

"A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt" - írták.

A felmérés alapján Budapesten mindkét pártelnöknek hasonló a népszerűsége, 36-36 százalék, a fővároson kívül azonban az országos átlagnál is nagyobb a különbség Orbán Viktor javára - olvasható a közleményben.

Hozzáfűzték: a közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter többszöri országjárással sem tudta maga mellé állítani a vidéket, a vidéki Magyarország fele elutasító vele szemben, 49 százalék egyáltalán nem szimpatizál vele.

Vidéken Orbán Viktor jóval népszerűbb a Tisza-elnöknél, 44 százalék szimpatizál a miniszterelnökkel és mindössze 31 százalék Magyar Péterrel - közölték.

A közvélemény-kutató cég tájékoztatása szerint a közleményben szereplő kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. november 11. és 12. között a felnőtt társadalomra nemre, korra, iskolázottságra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán, a vizsgálat hibahatára plusz, mínusz 3,2 százalék, az egyes lakossági csoportokra vonatkozó adatsorok összege az egész számra való kerekítések miatt nem minden esetben 100 százalék.

Kezdőlap    Belföld    Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

orbán viktor

magyar péter

real-pr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom annak érdekében, hogy minden magyarhoz eljusson, mi a Tisza Párt terve - jelentette be Lajkó Fanni, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja sajtótájékoztatón szombaton, Győrben.
 

Orbán Viktor: találkozzunk Győrben!

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Haladékot kapott Amerikától a szerb olajcég, amelyre a Mol is szemet vetett

Haladékot kapott Amerikától a szerb olajcég, amelyre a Mol is szemet vetett

Szerbia három hónapos haladékot kapott a NIS ügyében - jelentette be a szerb kormány a Reuters beszámolója szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő jogi háború: brutális összegre akarja perelni Trump a BBC-t

Elképesztő jogi háború: brutális összegre akarja perelni Trump a BBC-t

Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 10:55
Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben
2025. november 15. 08:52
Orbán Viktor: találkozzunk Győrben!
×
×
×
×