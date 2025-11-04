Az autópályán is lement a pákozdi csata, borzalmas videó

A külső sávban halad egy kamion, majd a középső sávban érkező kocsi nekimegy a teherautónak, amely megdobja és a pörgő személyautó eltalálja a mögötte érkezőt, kétszer is.

7 másodperc telik el az első ütközés és a roncsok megállása között.

A baleset mögött szinte azonnal hatalmas dugó alakul ki, a szemközti oldalon pedig a bámészkodók miatt valós ok nélkül lassul be a forgalom, fantomdugó kerekedik.

Egy hiba, rossz döntés és máris áll a pálya forgalma - olvasható az MKIF Zrt. közösségi oldalán.

Ezen a felvételen is jól látszik: a követési távolság betartása is nagyon fontos, csak a megfelelő távolság és sebesség megtartása mellett van egyáltalán esélyünk jól és időben lereagálni egy olyan nem várt eseményt, mint ez is!