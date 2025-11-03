ARÉNA - PODCASTOK
Woman student sitting at college library and studying. Girl reading notes at college campus.
Nyitókép: jacoblund/Getty Images

Meglepő eredmények a kompetenciamérésen – mutatjuk a részleteket

Infostart

Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a 2024/2025-ös tanévi digitális országos kompetenciamérés (OKM) országos, intézményi, feladatellátási helyi és tanulói eredményeit, amelyek csaknem minden évfolyamon és területen javultak az előző évi méréshez képest.

2025. március 24. és 2025. június 30. között 3049 intézmény több mint 584 000 tanulója töltötte ki az online teszteket 4–11. évfolyamon szövegértésből és matematikából, 6–11. évfolyamon természettudományból és angol vagy német nyelvből, 5–11. évfolyamon pedig digitális kultúrából és történelemből.

Az elmúlt időszak módszertani és informatikai fejlesztéseinek köszönhetően az eredmények az eddigieknél korábban elérhetővé válnak. Az országos átlageredmények valamennyi területen és szinte minden évfolyamon javultak. Szövegértésből a 7. és 9. évfolyamon jelentős javulás figyelhető meg tavalyhoz képest, míg a 4–5. évfolyamosok teljesítménye a tesztdizájn változása miatt, az előzetes várakozásoknak megfelelően csökkent. Matematikából a 7. és a 11. évfolyam eredménye javult a legnagyobb mértékben, de a további évfolyamok teljesítménye is javult vagy nem változott jelentősen. Természettudományból, angol nyelvből és célnyelvből, digitális kultúrából és – az 5. évfolyam kivételével – történelemből is magasabb átlagpontszámok születtek, mint egy éve. Német nyelvből és célnyelvből is javuló tendencia figyelhető meg – olvasható az OH oldalán.

Az országos mutatók a 9–11. évfolyamokon nem összevethetők a többi évfolyam átlageredményeivel, mivel előbbiek esetében a szakképző intézmények nem, csak a köznevelési intézmények vettek részt a mérésben, leszámítva a 10. évfolyamos matematika és szövegértés mérést, amelyben minden tanuló érintett.

A 2025. évi mérések eredményei az Oktatási Hivatal online felületein érhetők el, amelyeken az intézmények és a tanulók is visszajelzést kapnak teljesítményükről. Az országos eredmények a digitális OKM adatvizualizációs felületén tekinthetők meg.

Ugyancsak az adatvizualizációs felületen lehet tájékozódni az egyes feladatellátási helyek teljesítményéről, amely összehasonlítható az országos mutatókkal és a hasonló jellemzőkkel rendelkező intézményekével. Az eredmények dinamikus megjelenítése lehetőséget biztosít a kibővült mérési adatbázis feldolgozására, egyszerűbb és gyorsabb értelmezésére. Emellett az intézményi és feladatellátási helyi összefoglaló jelentések is elérhetők a 2025-ös mérésről az országos mérések intézményi, illetve feladatellátási helyi jelentéseinek lekérdező felületén.

Az előzetes tanulói eredmények valamennyi intézmény számára már 2025 júniusa óta elérhetők a TehetségKapu portálon a tanuló mérési azonosítójának megadásával. A végleges tanulói eredmények a Tanulói jelentések oldalon tekinthetők meg – zárul a hivatal közleménye.

