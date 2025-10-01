Megalakult a Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kör

Új digitális polgári kör megalakítását jelentette be Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója a Facebook-oldalán arról írt, hogy meggyőződése, a magyar nemzet jövőjének kulcsa a tehetséges, szorgalmas és hazájukért felelősséget érző fiatalokban rejlik. „A tehetség nem kiváltság, hanem felelősség – amely akkor nyer értelmet, ha a haza szolgálatába állítjuk” – áll a bejegyzésben, amelyben azt is kiemelte, hogy a Mathias Corvinus Collegium főigazgatójaként nap mint nap ezért dolgozik, és büszke arra, hogy az MCC mára Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézményévé vált.

Mint fogalmazott, ennek a munkának a folytatásaként hívták életre, a Magyar Tehetségekért Digitális Polgári Kört, amely egy olyan közösség lesz, amely hidat teremt múlt és jövő, hagyomány és innováció között.

„A kör tagjai között a nemzet kiválóságai foglalnak helyet, akik tudásukkal, értékrendjükkel és példamutató pályájukkal bizonyítják: számukra a közösség szolgálata nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is” – írta Szalai Zoltán.