ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter sajtótájékoztatót tart a Neptun-rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) folytatott szakmai egyeztetést követően a Kulturális és Innovációs Minisztériumban (KIM) 2025. augusztus 7-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A gonosz egyik bűne - mondja a miniszter, és álhírbotrányt emleget

Infostart / MTI

Magyarország családbarát ország, a kormány nem odaadja, hanem otthagyja a gyermeket vállaló családoknál az adókedvezményeket - jelentette ki a kulturális és innovációs miniszer. A Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában szóba került a Szőlő utcai botrány is.

Hankó Balázs azt mondta, az az elv, hogy nem a gyermekeiből, hanem a gyermekeiért él a család. A következő négy évben 4 ezer milliárd forint családi adókedvezményként, szja-mentességként ottmarad családoknál, amit a gyermekek előrelépésére költhetnek, és ez az egész magyar gazdaságot tudja erősíteni.

A Szőlő utcai javító-nevelő intézetben történtek kapcsán pedofil politikusokat emlegető álhírbotrányt Hankó Balázs a világban tomboló gonoszság egyik művének nevezte. Az álhírbotrány elindítói idegen szolgákkal szőttek kapcsolatot, egy nemzetet, egy becsületet próbálnak meg lerombolni - mondta.

Aki egy ilyenben benne van, annak el kell számolnia a tetteivel, nekünk pedig azért, hogy többször ilyen meg ne ismétlődhessen, el kell számoltatnunk őket,

az igazságot világra kell hozni

- hangsúlyozta a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    A gonosz egyik bűne - mondja a miniszter, és álhírbotrányt emleget

pedofilbotrány

hankó balázs

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat
Máté Hunor korábban főleg női úszókkal dolgozott együtt, ezért nagyon meglepte amikor a BVSC-hez igazoló többszörös Európa-bajnok megkereste őt. A hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE edzője az InfoRádióban elmondta: Szabó Szebasztián céltudatos, profi és szorgalmas sportoló, aki nyitott az új edzésmódszerekre, és abszolút vevő a kísérletezgetésekre is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

Újból érvénybe léptek a szankciók Irán ellen a nukleáris program miatt

A brit külügyminisztérium vasárnapi bejelentése szerint ismét érvénybe léptek az Iránnal szembeni szankciók, mivel Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas nemet mondott a felvásárlásra a londoni klub: még mindig nem eladók, bárki próbálkozik

Hatalmas nemet mondott a felvásárlásra a londoni klub: még mindig nem eladók, bárki próbálkozik

Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 12:30
Megtalálták a Pilisben eltűnt nő holttestét
2025. szeptember 28. 11:20
Rogán Antal elborzadva nézte az ellenzéket
×
×
×
×