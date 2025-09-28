A gonosz egyik bűne - mondja a miniszter, és álhírbotrányt emleget

Hankó Balázs azt mondta, az az elv, hogy nem a gyermekeiből, hanem a gyermekeiért él a család. A következő négy évben 4 ezer milliárd forint családi adókedvezményként, szja-mentességként ottmarad családoknál, amit a gyermekek előrelépésére költhetnek, és ez az egész magyar gazdaságot tudja erősíteni.

A Szőlő utcai javító-nevelő intézetben történtek kapcsán pedofil politikusokat emlegető álhírbotrányt Hankó Balázs a világban tomboló gonoszság egyik művének nevezte. Az álhírbotrány elindítói idegen szolgákkal szőttek kapcsolatot, egy nemzetet, egy becsületet próbálnak meg lerombolni - mondta.

Aki egy ilyenben benne van, annak el kell számolnia a tetteivel, nekünk pedig azért, hogy többször ilyen meg ne ismétlődhessen, el kell számoltatnunk őket,

az igazságot világra kell hozni

- hangsúlyozta a miniszter.