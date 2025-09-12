Jó hírt kaptak az autósok, a dízelesek jobban örülhetnek

Nem úgy, mint a hét többi napján, most szombaton változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak – írja a holtankoljak.hu.

Jó hír az autósoknak, hogy ezúttal csökkenésre számíthatunk: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat.

Az egyes kutak ettől eltérhetnek, de átlagban a következő árakra számíthatunk:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 597 Ft/liter

Ez azt jelenti, hogy a dízel ára átlagban lebukhat a benzin alá.