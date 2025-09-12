ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: Unsplash

Jó hírt kaptak az autósok, a dízelesek jobban örülhetnek

Infostart

Szombaton csökkennek kicsit az üzemanyagárak, a dízel olcsóbb lesz, mint a 95-ös benzin.

Nem úgy, mint a hét többi napján, most szombaton változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak – írja a holtankoljak.hu.

Jó hír az autósoknak, hogy ezúttal csökkenésre számíthatunk: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat.

Az egyes kutak ettől eltérhetnek, de átlagban a következő árakra számíthatunk:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 597 Ft/liter

Ez azt jelenti, hogy a dízel ára átlagban lebukhat a benzin alá.

Címlapról ajánljuk
Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet

Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet
Aki egyben veszi meg a négy vármegyei matricát az M1-es autópályára, az 2026-ra csaknem féláron, 15 ezer forintért teheti ezt meg. Nem kell az érintett vármegyékben lakni hozzá, a matrica ugyanúgy éves lesz, mint a vármegyei matricák, és ugyanott lehet megvásárolni, ahol a többit – mondta el Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.
Tovább halmozza az aranyat Kína

Tovább halmozza az aranyat Kína

A kínai jegybank technikai jellegű könnyítéseket vezet be a nemesfém‑importra és ‑exportra - adta hírül a Bloomberg. Az intézkedés célja a piacok stabilizálása és a tranzakciós költségek mérséklése. A szabályváltozás mellett Kína tovább folytatja az aranyvásárlásokat is, amely újabb lépést jelent az amerikai eszközöktől való elfordulásban.

Ez a buszmegálló tényleg mosolyt csal az arcodra - elsőre el sem hiszed, mi van belül!

Ez a buszmegálló tényleg mosolyt csal az arcodra - elsőre el sem hiszed, mi van belül!

Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?

Charlie Kirk suspect Tyler Robinson caught after family friend turned him in, officials say

Charlie Kirk suspect Tyler Robinson caught after family friend turned him in, officials say

The FBI releases details about how the 22-year-old was captured and inscriptions found on bullet casings.

