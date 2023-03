Szijjártó Péter: Kijevbe utazik Orbán Viktor, ha... – a nap hírei

Ha minden előfeltétel adott lesz, akkor Orbán Viktor Kijevbe látogatására is sor kerülhet – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az N1 horvát televízióban. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a háborúban két fél van, és mindkét félnek tárgyalnia kell egy fenntartható béke elérésére. Arra a kérdésre, hogy mi lett volna mára Ukrajnából, ha a Nyugat nem küld fegyvereket, Szijjártó Péter úgy válaszolt: sokkal fontosabbnak tartja azt a kérdést, mi lett volna, ha nem is indult volna háború, mert szerinte ezt a háborút el kellett volna kerülni. Megerősítette, hogy a magyar kormány támogatja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását és szerinte az Országgyűlés is ratifikálni fogja azt.

A finn külügyi bizottság alelnöke szerint a Fidesz és Orbán Viktor küldöttsége érkezik hozzájuk, nem pedig a magyar parlamenté – írja a finn Demokraatti híroldal. A magyar parlament küldöttsége szerdán utazik Finnországba, hogy megvitassa az országok kapcsolatait, valamint Finnország és Svédország NATO-tagságának ratifikációját érintő kérdéseket. A portálnak a finn országgyűlés külügyi bizottságának alelnöke azt mondta: a látogatásnak magyar belpolitikai célok állnak a hátterében, és szerinte Finnországnak nincs miről tárgyalnia a küldöttséggel. Magyarországon kívül eddig csak Törökország nem hagyta jóvá Finnország és Svédország NATO-tagságát.

Még szűkebbre szabná a közalapítványokba kiszervezett egyetemek kuratóriumi tagságának körét az Európai Bizottság - értesült a Szabad Európa. Értesülésük szerint a polgármesterek kivételével a köztisztviselőknek, államtitkároknak, kormány- és a miniszteri megbízottaknak, valamint az állami hivatalok, hatóságok vezetőinek is távozniuk kellene a kuratóriumokból. Korábban Ujhelyi István Európai Parlamenti képviselő is azt közölte, hogy az Európai Bizottság nem fogadja el a kormánynak a kuratóriumok kapcsán tett módosításait, illetve a Bizottság egyelőre nem lát elégséges előrelépést az igazságügyi rendszer reformjával kapcsolatos, úgynevezett jogállamisági szupermérföldkövek tekintetében sem.

Továbbra is kiemelten figyel a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a gazdaság védelmére a kormány - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András azután beszélt erről hogy az Országgyűlés megkezdte a 2023-as költségvetés módosításának tárgyalását. Az államtitkár kiemelte: a kormány továbbra is minden háztartás számára fenntartja a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás erejéig, amely 181 ezer forintot jelent havonta, családonként. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a költségvetés a januári 15 százalékos nyugdíjemelés fedezetét is biztosította, amely a 13. havi nyugdíjat is érintette.

Varga Ferenc korábbi jobbikos országgyűlési képviselő is belépett a Demokratikus Koalícióba – tudatta az ellenzéki párt. Varga Ferenc jelenleg független országgyűlési képviselő, az Árnyékkormány miskolci rendezvényén jelentette be, hogy csatlakozik a DK-hoz. Varga Ferenc a jövőben az Árnyékkormány nemzetiségi önkormányzatokért felelős kormánybiztosaként fog dolgozni.

Uniós rendszerátállás miatt kedden szünetel az okmány- és járműügyintézés az ország valamennyi kormányablakában – közölte a Miniszterelnökség. A Schengeni Információs Rendszer új verziójának üzembe helyezése miatt a kormányablakokban ezen a napon nem intézhetők a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek, illetve a gépjármű forgalmi engedély, forgalomból való kivonás és forgalomba helyezés ügyintézése is szünetel. Hétfőn is csak a délig rögzített kérelmek esetében van lehetőség az azonnali eljárásban kiállított útlevelek átvételére a Központi Okmányirodában.

Hivatalosan is bejelentette újraindulását a következő amerikai elnökválasztáson Donald Trump. A volt elnök a Biden-kormány intézkedéseinek visszavonását és a háborús sodródás megállítását ígérte megválasztása esetére. Beszédében a déli határfal meghosszabbítását ígérte, valamint azt, hogy hivatalba lépésének első napján intézkedik a határőrség megerősítéséről, továbbá a kitoloncolások gyorsításáról. Bírálta a demokrata adminisztrációt és a demokrata városvezetőket a puha büntetőpolitikáért, amely véleménye szerint okozója a nagyvárosi bűnözés növekedésének.

Kínában 7,2 százalékkal növeli védelmi kiadásait a világban növekvő feszültségek és a globális bizonytalanság miatt a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Li Ko-csiang a Népi Kongresszus éves ülésszakának megnyitóján azt mondta: Kína az idén 1,5 trillió jüant költ katonai fejlesztésekre, ami a 10 évvel ezelőtti kiadások nagyjából kétszerese. A Világbank szerint az ázsiai ország bruttó hazai össztermékének 1,7 százalékát fordította a hadseregre 2021-ben. A miniszterelnök egyúttal a fegyveres erők modernizálására, harckészültségük megerősítésére és katonai képességeik javítására szólított fel.