Orbán Viktor: az idén is lesz extraprofitadó – a nap hírei

A családok számára 2023-ban is maradnak átlagfogyasztásig a rezsicsökkentett árak és fennmaradnak az árstopok és kamatstopok is - mondta a miniszterelnök az Országgyűlés előtt elmondott napirend előtti felszólalásában. A tavaszi ülésszak első napján Orbán Viktor úgy fogalmazott: az extraprofitadó egy részét az idén is elvonják egyes cégektől és a rezsivédelmi alapba helyezik. A kormányfő megismételte: a közelmúltban meghozott 20 intézkedés hatására az év végére egy számjegyűre csökkenhet a pénzromlás mértéke. Azt is közölte: a kormány hosszú távú energiapolitikai döntéseket is hozott: a következő évtizedben korszerűsíti, fejleszti a magyar ipart, ennek azonban jelentős az energiaigénye. Emellett zöld energiafejlesztési döntéseket szorgalmazott, és hozzátette: gázturbinás üzemek épülnek, Azerbajdzsán pedig új gázforrásként jelenik meg.

Heteken belül találkozhatnak a magyar és svéd parlamenti delegációk a NATO-csatlakozás ratifikációja és a vitás kérdések tisztázása ügyében - jelentette be Stockholmban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a svéd hivatali partnerével folytatott tárgyalása után arról számolt be, hogy a magyar kormány támogatja a csatlakozást, de a Fidesz és a KDNP frakciók soraiban számos kétely fogalmazódott meg, miután finn és svéd politikusok úgy kérnek szívességet, hogy közben hazugságokat terjesztettek Magyarországról.

Módosítaná az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló és az egészségügyről szóló törvényt a Belügyminisztérium. A tárca közleményében kiemelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara a biztonságos ellátáshoz fűződő alapjogot veszélyezteti azzal, hogy nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket. A Belügyminisztérium törvényjavaslatának célja a hatalommal való visszaélés lehetőségének és az orvosi kamarai tagság kötelezettségének megszüntetése. Közben a Magyar Orvosi Kamara bejelentette, hogy hitelrontásért pert kezdeményez a Belügyminisztérium valótlan állításai miatt. Kincses Gyula, a köztestület elnöke elmondta: az állításokkal szemben a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójában mindenki önkéntesen vesz részt és nem fenyegetik etikai vizsgálattal az ügyeleti szerződést aláíró orvosokat.

A Baross Gábor hitelprogram keretének növelését szorgalmazza a Bankszövetség, miután a keret kimerülése miatt a forgóeszközre már felfüggesztették a lehetőséget. Az EXIM Magyarország ma jelentette be, hogy a Baross Gábor program forgóeszközhitel alprogramját felfüggesztették a keret kimerülése miatt; a döntés a konstrukció másik két területét a beruházási és a zöld hitelt nem érinti. A február 1-jével indult hitelprogramot összesen 700 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg.

Április 28-a és 30-a között Budapestre látogat a pápa – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa. A katolikus egyházfőt fogadja a köztársasági elnök és a miniszterelnök is. Ferenc pápa a tervek szerint találkozik az állami hatóságok, és a diplomáciai testület képviselőivel a Karmelita Kolostor épületében, majd a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal a Szent István bazilikában. A látogatás a pápa idős kora és egészségi állapota miatt csak Budapestet érinti.

Újabb, a Richter skálán 5,6-es erősségű utórengés rázta meg Törökország déli részét - közölte a török katasztrófavédelem vezetője. Egy haláleset mellett száznál is több sérültet, és több mint két tucat összedőlt épületet jelentettek. Recep Tayyip Erdogan török elnök bocsánatot kért amiatt, hogy az első földrengések utáni állami segítségnyújtás késett. Adiyaman városban tartott beszédében a török államfő azt mondta: a pusztítás mértéke, az időjárási körülmények és az infrastruktúrában keletkezett károk miatt az első napokban a mentés nem zajlott kellő hatékonysággal. A török elnök beszámolt arról is, hogy a jelenlegi adatok szerint 44 374-en vesztették életüket a februári eleji szerencsétlenségben, és több mint 115 ezren pedig megsebesültek.

Megszűnt a tengeri határ Nagy-Britannia és Észak-Írország között London és az Európai Unió megállapodásával -közölte a brit kormányfő. Rishi Sunak az Európai Bizottság elnökével tartott közös windsori tájékoztatón kijelentette: azok a Nagy-Britanniából szállított termékek, amelyek végcélja Észak-Írország, zöld folyosón léphetnek be északír területre, minden vámbürokrácia nélkül. Az észak-írországi protokoll korábban rendkívül heves vitákat szított a brit belpolitikában, valamint London és Brüsszel között.

A Kreml figyelemre méltónak tartja és alapos elemzésnek veti alá az ukrán válság megoldására a Kína által előterjesztett tervet - közölte az orosz elnöki szóvivő. A kínai külügyminisztérium pénteken 12 pontos nyilatkozatot tett közzé az ukrajnai válság politikai rendezéséről. Peking fő tézisei között szerepel egyebek között a szuverenitás és a területi integritás tiszteletben tartása, a közvetlen párbeszéd újraindítása Moszkva és Kijev között, valamint a további eszkaláció megakadályozása. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország jelenleg nem látja az Ukrajna körüli helyzet békés rendezésének előfeltételeit, ami a különleges hadművelet folytatását teszi szükségessé.