Ennél zűrösebbet még Orbán Viktor sem látott – hogyan jutott idáig a Dunaferr-ügy?

"Ha nem lesz azonnali kormányzati intézkedés, a végnapjait élheti a hazai acélgyártás" – mondta Dunaújváros ellenzéki polgármestere, Pintér Tamás december elején az InfoRádióban. Akkor úgy vélte, az lenne jó, ha a kormány két hónapnyi anyagi támogatást adna a vasműnek, hogy kifizethető legyen az energiaköltség, a dolgozók munkabére, valamint az alapanyag-beszállítás.

A Dunaferr nehézségeire az InfoRádió azon a decemberi Kormányinfón is rákérdezett, amelyet Orbán Viktor tartott. "Ennél zűrösebb ügyet, mint ez, még életemben nem láttam. Önmagában a tulajdonosok beazonosítása is gondot okoz. Azt sem tudjuk, hogy szankciók alá esik-e, vagy nem – attól függően, ki a tulajdonos, ukrán vagy orosz. Ráadásul körülbelül 500 milliárd forint adóssággal terhelt, amit ha valaki a vállára vesz, rögtön agyon is nyomja" – válaszolta a kormányfő. Hozzátette: ennek ellenére tárgyalnak, hogy amit a cégből lehet, azt megmentsék.

Végül csütörtökön a tarthatatlan helyzetre reagálva Orbán Viktor a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány a következő hat hónapban kifizeti a Dunaferr dolgozóinak a bérét, ami több mint 16 milliárd forint, és megpróbál új tulajdonost találni a vasműnek.

De hogy jutott a helyzet idáig?

A vállalat fennmaradása már hosszú évek óta kérdéses. A problémákat alapvetően az okozza, hogy

a többségi orosz és a kisebbségi ukrán tulajdonos évek óta vitában áll egymással.

A Dunaferr 4000 embert foglalkoztat, a leányvállalatoknál pedig további 1500 ember dolgozik, de a besszállítókkal együtt akár 10 ezer ember életét is közvetlenül érintené, ha teljesen felszámolnák a régóta komoly gondokkal küszködő céget, amelynél az áramot is csak azért nem kapcsolták ki, mert a kormány ezt két rendelettel megakadályozta.

A vasmű 2022 szeptemberének közepén "adott le vészjelzést" egy közlemény formájában, leszögezve, hogy a cégcsoport túlélésére az egyetlen esély, hogy a termelést fenn tudja tartani és rövid távon újra tudja indítani a nagyolvasztóit, ehhez pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű koksz beszállítására van szükség. A közlés drámaiságát akkor lehet megérteni, ha tudjuk: amennyiben a leállt kokszoló kihűl – ez néhány hét –, beomlik a fala, és soha többé nem lehet újraindítani.

A 69 éves vasmű két kohója már tavaly augusztusban, illetve novemberben leállt, a hideg- és meleghengermű decemberben fejezte be az árutermelést.

Egy közelmúltbeli kormányintézkedés értelmében azonban a Dunaferr április 13-ig még biztosan működhet.

A Fővárosi Törvényszék 2022 decemberében hivatalból elrendelte a Dunaferr felszámolását és ideiglenes vagyonfelügyelőt jelölt ki, intézkedésével jogtiszta helyzetet teremtve az eljárás során.

A legutóbbi hírek szerint a vasgyár "őrlángon" üzemel, és a dunaujvaros.com meg nem erősített, de megbízhatónak titulált vasgyári források alapján azt írta, az alapanyag-utánpótlásról az angol Liberty cég gondoskodik egy, a kormánnyal kötött megállapodás értelmében.

Pintér Tamás dunaújvárosi polgármester szerint egy új befektető oldhatja meg a helyzetet, és többen is feltűnni látszanak a radaron. A dunaujvaros.com-nak megemlítette a Liberty Steelt és egy nagy, ukrán tulajdonú acélipari szereplőt, a Metinvestet is. 2021-ben felmerült egy kazah háterű befektető neve (Safin GmbH) is. A tulajdonosok

A Dunaferrt 2004-ben adta el az állami vagyonkezelő az ukrán-svájci ISD Donbassz-Duferco konzorciumnak, de rögtön elkezdtek változni a tulajdonosok, és 2007-ben megjelent egy ciprusi bejegyzésű offshore, a Steelhold Ltd. Ennek hátteréről egy Dunaferr-bejelentésből az derült ki, hogy a cégben a többség, 50 százalék plusz 2 szavazat az orosz állami külkereskedelmi banké, a Vnyesekonombanké, 25 százalék mínusz két szavazat pedig az ukrán illetőségű Szergej Tarutáé, illetve Oleg Mkrtchané – írta korábban a

Az orosz többségi és ukrán kisebbségi tulajdonosok közötti viszony a krími háború kitörésekor vált meglehetősen sajátossá, és az utóbbi éveken annyira elmérgesedett, hogy a súlyossá vált üzemeltetési és egyéb gondok nyilvánosságra kezdtek kerülni. Az acélipar rendkívül jövedelmező ágazatnak számít hosszú ideje, ilyen helyzetben a neves és régiós szinten is jelentős magyar ipari létesítmény évek óta tartó agóniája még fájdalmasabb.A Dunaferrt 2004-ben adta el az állami vagyonkezelő az ukrán-svájci ISD Donbassz-Duferco konzorciumnak, de rögtön elkezdtek változni a tulajdonosok, és 2007-ben megjelent egy ciprusi bejegyzésű offshore, a Steelhold Ltd. Ennek hátteréről egy Dunaferr-bejelentésből az derült ki, hogy a cégben a többség, 50 százalék plusz 2 szavazat az orosz állami külkereskedelmi banké, a Vnyesekonombanké, 25 százalék mínusz két szavazat pedig az ukrán illetőségű Szergej Tarutáé, illetve Oleg Mkrtchané – írta korábban a 24.hu . (A 2008-as válságba belerokkant ISD Donbassz a Vnyesekonombank felé adósodott el.)Az orosz többségi és ukrán kisebbségi tulajdonosok közötti viszony a krími háború kitörésekor vált meglehetősen sajátossá, és az utóbbi éveken annyira elmérgesedett, hogy a súlyossá vált üzemeltetési és egyéb gondok nyilvánosságra kezdtek kerülni. Közben a vasmű nem üzemelt rendesen. Olyan rossz volt a helyzet, hogy 2019 vége felé elbocsátások híre terjedt, de leépítésre végül nem került sor . Az üzemről már 2020-ban az a hír jött , hogy nem éri el a korábbi 60 százalékos szintet sem a kapacitás, és már ekkor gond volt a bérek kifizetésével, többször is csak részletben tudták odaadni az összegeket. 2021-re 30 százalékra csökkent a kihasználtság, a cég fölött már a fizetésképtelenség réme lebegett, a tulajdonosi viszonyai pedig egyebek mellett a bonyolult viszonyok, egy lejárt mandátum és egy börtönben ülő személy miatt végletesen rendezetlenné váltak.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán