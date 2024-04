Gyorsan halad az amerikai katonák nagy projektje a Gázai övezet partjainál

A Pentagon szóvivője, Patrick Ryder megerősítette, hogy amerikai katonai hajók részvételével elkezdődött egy kikötőhely építésének első szakasza. Beleszámolva a projektet koordináló ciprusi és izraeli egységeket is, körülbelül 1000 amerikai katona vesz részt a munkálatokban - tudósított a Reuters.

Ugyanakkor Joe Biden amerikai elnök utasítása szerint a Gázai övezet területére nem léphetnek amerikai katonák. Ez azt jelenti, hogy már a mólóra sem teszik a lábukat, "harmadik fél" fogja végezni a teherautós szállítást az építendő mólón át a partra. (Időközben csütörtökön a hírek szerint aknavetős támadás érte azt a partszakaszt, ahol a móló épül. Washingtoni közlés szerint minimális károk keletkeztek, és amerikai katonák nem voltak a helyszínen.)

amelyet az izraeli hadsereg épített a harcok során. A terület a régió legnépesebbje volt, mielőtt az izraeli szárazföldi offenzíva több mint egymillió embert űzött volna délre, az egyiptomi határon fekvő Rafah városa felé.

Az AP által elemzett műholdfelvételek szerint a Gázai övezet új kikötőjének építése gyorsan haladt az elmúlt két hétben - írta a The Guardian. Ciprusi források szerint a jövő hét végére elkészülhet a légesítmény, de azt nem közölték, hogy a szállítások mikor indulhatnak meg itt.

A military.com és az AP beszámolója idéz egy ENSZ-tisztviselőt, aki szerint a kikötőnek valószínűleg három zónája lesz:

A mólót a Pentagon tervei szerint májustól lehetne használni a humanitárius segélyezés felgyorsítására. Építését még Joe Biden jelentette be márciusban, de a tervet azóta kétségek övezik, rávilágítva, hogy az övezet északi részén így is éhínség alakulhat ki.

Nem hivatalos fotó - állítólag így épül a móló:

