Nyilatkoztak céljaikról a Dunaferrt újraélesztő brit cég vezetői

Hétfő délután ismét elindult a termelés a Dunaferr kettes kohójában, miután a szükséges szenet a brit Liberty Primary Steel biztosította. Ezzel megkezdődött a Dunaferr reorganizációja, amelynek a célja, hogy – egy zöld átalakulást követően – ismét működjön és munkát adjon a térség legnagyobb foglalkoztatója.

A gyárban csütörtök délután rövid bejárást tartottak és az eseményen ott voltak a Liberty vezetői is, akiket megmentőként fogadtak a településen és az üzemben. Sandip Biswas, a Liberty Primary Steel vezérigazgatója a duol.hu beszámolója szerint elmondta: az elmúlt hetek megfeszített munkájának köszönhető, hogy újraindulhatott a termelés. Hangsúlyozta, hogy amikor 2022. december elején megérkeztek a vasműbe, akkor még nagyon kilátástalan volt a cég és a benne dolgozó több ezer ember jövője is.

Múlt héten viszont az acélgyártás szívének tekinthető kohó életre kelt, és hétfő éjszaka megtörtént az első csapolás is. Azóta a szakembereknek a hideghengerművet is sikerült beindítaniuk, vagyis "a Dunaferr visszatér a működéséhez" – mondta a brit cég vezetője.

A Liberty a felszámolás alá került, ám megfelelő kézben vélhetőleg gazdaságosan működtethető dunaújvárosi társaság további üzemeltetésére vállalkozna.

A vg.hu-nak adott interjúban Biswas elmondta: hosszú távon Európának nagy növekedési lehetőségei vannak az acéliparban, és úgy látják, hogy

a keresletnövekedés nagy része Közép- és Kelet-Európából fog származni, amely talán a legfontosabb európai régió az acélpiac szempontjából.

Kiderült még, hogy a Liberty a vállalkozás életképességének a biztosítására összpontosít. A megállapodás pénzügyi vonatkozásait viszont nem kommentálták a brit vállalatcsoportnál. "Idővel véleményt fogunk nyilvánítani arról, hogyan lehet a legjobban biztosítani a hosszú távon fenntartható üzletmenetet" – jegyezte meg Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Group európai elnöke.

Sanjeev Gupta, a Liberty Steel Group elnöke a cég közleményében kifejtette: az újraindulás után, a vasmű hosszú távon fenntartható jövőjének biztosításához további intézkedésekre lesz szükség. "Korábbi tapasztalataira támaszkodva, a Liberty bérgyártásra vonatkozó együttműködés keretében igyekszik biztosítani a vasmű stabil működését és a munkavállalók foglalkoztatásának biztonságát a Dunaferr esetében is." Magyarországi céget is alapítottak Mint ismert, az alapanyagot most a brit-indiai cég szállítja a vasműbe, míg a kormány Mészáros Lajos, Dunaújváros és térsége parlamenti képviselőjének javaslatára arról döntött, hogy hat hónapon keresztül kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét, hogy ez idő alatt rendezni lehessen a közel 500 milliárd forint adóssággal rendelkező vállalat tulajdonosi szerkezetét és a jövőjét. Időközben felszámolóbiztos dolgozik a vállalatnál.



Az anyacég Liberty Steel Central Europe Kft. néven – budapesti székhellyel, 2023. január 10-i bejegyzéssel – céget alapított Magyarországon. Ez – többek között – megkönnyítheti a folyékony fázis működtetése alapjául szolgáló nyersanyagok magyarországi érkeztetését, vámolását és a termelés felfuttatását. Az indiai-brit érdekeltségű acélipari cégnek komoly befektetései, beruházásai vannak ebben a térségben, többek között a csehországi Ostravában és a romániai Galatiban.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán