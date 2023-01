Megkezdődtek a bértárgyalások a nagy állami vállalatoknál - a nap hírei

Februártól elsőként Hajdú-Bihar megyében élesedik az új, egységes ügyeleti rendszer. Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint időben és területileg is fokozatosan kezdődik az egységes ügyeleti rendszer bevezetése. Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az InfoRádióban elmondta: az új ügyeleti rendszerben a 1830-as telefonszámot kell hívnia annak, aki délután 4 óra után orvosi ellátásra szorul.

A múlt héten több mint 23 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, és több mint 170 ezren akut légúti fertőzéssel. A legtöbb beteg Komárom-Esztergom és Békés vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskunban és Fejérben megyében. Súlyos légúti fertőzés miatt 219 ember került kórházba.

Már kedden megkezdi a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az igazságügyi miniszter az igazságügyi vállalásokról - tudta meg a Magyar Nemzet. Az uniós források felhasználásáért felelős miniszter a tervek szerint szerdától egyeztet Brüsszelben az Erasmus ügyben. Navracsics Tibor abban bízik, hogy márciusig megállapodnak Brüsszellel a vitás kérdésekben.

Az Országgyűlés előtt van az idei költségvetés módosítása - közölte a Pénzügyminisztérium. A közlemény felidézi, hogy veszélyhelyzeti felhatalmazással élve a kormány rendelettel módosította a 2023-as büdzsét, ehhez kéri most a parlament jóváhagyását is.

Megszünteti a kormány a tavaly márciusban bevezetett gabonabejelentési kötelezettséget – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István az Európában kialakult gabonapiaci helyzettel és a biztos magyarországi élelmiszer-ellátással indokolta a döntést.

Megkezdődtek a bértárgyalások a nagy állami vállalatoknál. A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülése után kiadott közlemény szerint a kormány a rendelkezésre álló lehetőségek határai között nyitott a bérmegállapodások újratárgyalására. A béremelésekről szóló tárgyalások vállalati szinten folytatódnak MÁV-Volán-csoportnál, a Magyar Postánál és az állami közműveknél.

3 hónapra szóló megbízási szerződést kötött a dunaújvárosi vasmű felszámolásával megbízott vagyonfelügyelővel a Liberty Steel - írja az Argus Mediára hivatkozva a Portfolió. A szakportál szerint ezzel az átmenetinek tűnő megoldással a brit tulajdonú acélipari óriás legalább 3 hónapra biztosítaná a Dunaferr működését, amely jelenleg felszámolás alatt van. A portál szerint a Liberty küldöttsége a magyar kormány szereplőivel is egyeztetett és már be is jegyezte magyarországi cégét Liberty Central Europe néven.

Mielőbbi újabb egyeztetést sürget, és egyebek mellett a sztrájktörvény módosítását követeli a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Az érdekképviselet Maruzsa Zoltán államtitkárnak írt levelében korábbi 4 követelését újabb kettővel egészíti ki: a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásról és a munkabeszüntetésről szóló törvény módosítást, és az úgynevezett felhatalmazási törvény visszavonását is el akarják érni. A PDSZ közleménye szerint a kormány visszaélésszerűen alkalmazza a felhatalmazási törvényt, amire hivatkozva felül írta a munka világát meghatározó törvényeket.

Összesen 14,5 milliárd forint állami támogatást kapnak az idén az olimpiai sportágak szakszövetségei - jelentette be a területért felelős államtitkár. Schmidt Ádám azt közölte: ez 2,7 milliárd forinttal több a tavalyi összegnél. Az államtitkár hozzátette: az eddigi 16 kiemelt sportág helyett mostantól már 43 - téli és nyári - ötkarikás sportág részesül támogatásban, amelyet egy összegben, az év elején kapnak meg.

Több folyón is komoly árhullám indult el és az Alföldön egyre nagyobb területeken jelenik meg a belvíz a földeken a sok eső nyomán – írta elemzésében a Meteorológiai Szolgálat. A Sajó és a Tarna teljes magyarországi szakaszán harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta: országszerte jelenleg 510 kilométeren van árvízvédelmi készültség a folyókon. Ebből valamivel több mint 200 kilométeren rendelték el eddig a legmagasabb szintet jelentő, harmadfokú készültséget.

Belügyminiszteri elismerést kapott az újbudai késelésben megsérült két rendőr. Pintér Sándor belügyminiszter az intézkedés során tanúsított kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül részesítette jutalomban Kállai László főtörzszászlóst, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi rendőrkapitányságának körzeti megbízottját és Dobos László törzszászlóst, szolgálatirányító parancsnokot. Mindketten megsérültek, egy társuk pedig az életét vesztette múlt csütörtökön a XI. kerületben, amikor egy férfi késsel támadt rájuk. A menekülő támadót végül láblövéssel állították meg.

Elhunyt Mécs Imre. Az 1956-os forradalomban játszott szerepe miatt előbb halálra, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt egykori politikus az SZDSZ alapító tagja, majd MSZP-s parlamenti képviselő volt. 2010 után civil mozgalmakhoz csatlakozva folytatta a parlamenten kívüli politizálást. Mécs Imre családja körében hunyt el, 89 éves volt.