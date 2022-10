Az energiaárak mérsékléséről és az ellátásról döntött az Európai Bizottság - a nap hírei

Dinamikus ársapkát vezetnének be a holland gáztőzsde alapján értékelt gáz árára, ez az orosz gázt is érinti – jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közölte azt is: 2023 tavaszától új indexállást dolgoznának ki a cseppfolyós LNG gázra, ami egyre meghatározóbb az európai piacon. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a már megkötött hosszú távú szerződéseket nem érinti az ársapka, kizárólag az új beszerzéseket. Az intézkedéshez az uniós országok egyhangú jóváhagyására lesz szükség. A javaslatokat tagállami vezetők csütörtökön kezdődő csúcstalálkozóján vitathatják meg.

Az igazságügyminiszter szerint Európa jelenlegi energiafüggőségére az egyetlen válasz csak az energiabeszerzés diverzifikációja lehet. Varga Judit az uniós tagországok európai ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülése után úgy vélte: noha az Európai Bizottság ma közzétett energiacsomagja az energiabiztonságot kívánja szolgálni, maguk az előterjesztések ellátási krízishelyzetet is okozhatnak.

Oroszország megsemmisítette Ukrajna erőműveinek 30 százalékát az ukrán elnök közlése szerint. Volodimir Zelenszkij egy Twitter-videóban arról beszélt, hogy emiatt „masszív sötétség” lett az ország egyes területein. A videóban az ukrán elnök terrorállamnak minősíti Oroszországot, amellyel csak legyőzése után lehet tárgyalni.

Ukrajnában gyerekek holttestét találták meg egy Donyeck megyei tömegsírban. A vizsgálat megállapította, hogy mindannyian repeszek okozta sérülésektől haltak meg. Közben az ukrán fővárosban, Kijevben kiemeltek még egy holttestet a hétfői dróntámadás következtében beomlott lakóház romjai alól, így ötre emelkedett a támadás halálos áldozatainak száma.

Irán szárazföldi célok leküzdésére alkalmas rakéták és további drónok leszállítását ígérte meg Oroszországnak. A megállapodásról beszámoló iráni diplomata szerint nem az eladó dolga, hogy hol fogják bevetni ezeket a fegyvereket. Hangoztatta, hogy Irán nem fogja pártját egyik félnek sem az ukrajnai háborúban. Az iráni külügyi szóvivő tagadta, hogy a teheráni rezsim harci drónokat küldött Oroszországnak.

A fényeslitkei vasúti terminálnak jelentős szerepe lesz a háború miatt megszakadt ukrán gabonaexport folytonosságának biztosításában– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A fényeslitkei terminál elsődleges funkciója, hogy átrakodják az ide beérkező vasúti szállítmányokat, amire azért van szükség, mert míg Európában 1435 milliméteres nyomtávú vasúti síneket használnak, addig Oroszországban és számos más ázsiai országban a szélesebb, 1520 milliméteres nyomtáv terjedt el.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk után is stabil és ellenálló a magyarországi bankrendszer, így néz szembe az újabb válság miatti kihívásokkal – mondta az MNB igazgatója. Nagy Tamás a jegybank éves értékelését ismertetve jelezte: a növekedési kilátások romlása és a pénzügyi stabilitási kockázatok várható növekedése szoros monitorozást igényel.

Rekordot döntött a megvásárolt üzemanyagok mennyisége a harmadik negyedévben a benzinkutakon– írja a legnagyobb töltőállomás-láncokat tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség összesítése alapján a Népszava. Az év első háromnegyed évében 41 százalékkal nőtt a 95-ös benzin iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest, összesen 1 milliárd 168 millió liter fogyott belőle. Ezt az értéket csak egyszer, 2007-ben lépték át a magyarok. A gázolaj iránti kereslet 37 százalékkal nőtt, ebből 2,1 milliárd litert vásároltak az autósok. Szakértők a tavaly november közepén meghatározott 480 forintos hatósági árral magyarázzák a rekordszintű forgalmat.

Visszakerültek a helyükre a Lánchíd budai hídfőjének felújított oroszlánjai. A több mint 10 tonnás szobrok restaurálása műemlékvédelmi felügyelet mellett több mint egy évig tartott. A főpolgármester a Facebookon azt írta, hogy néhány héten belül a pesti oldalra is visszakerülnek a szobrok. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a Lánchíd felújítása ütemterv szerint, és költségkereten belül zajlik.

Végső búcsút vettek Szakcsi Lakatos Bélától. A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, a nemzet művésze, a magyar jazz kiemelkedő alakja október 2-án 80. életévében hunyt el, a Fiumei úti sírkertben búcsúztatták.