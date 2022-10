"Csapjunk egy kis zajt!" - Elindult Orbán Viktor Twitter-oldala

A Facebook mellett most már a Twitteren is fent van Orbán Viktor miniszterelnök.

Az új Twitter-fiók elérhetősége: @PM_ViktorOrban.

A névből is előre látható már, hogy a közösségi felületen a kormányfő angol nyelvű üzeneteket fog megosztani a nyilvánossággal a kormány és feje munkájáról, politikájáról, elsősorban a nemzetközi közvélemény tájékoztatására.

Az első posztban Orbán Viktor arról ír, hogy "Hát akkor csapjunk zajt! Mostantól Twitteren is követhettek. Mozgalmas nap előtt állunk Berlinben, maradjatok velünk!"

Let’s make some noise! From now on you can also follow me on Twitter.



Busy day ahead in Berlin with @Bundeskanzler. Stay tuned! pic.twitter.com/bFc3Im9cBZ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 10, 2022