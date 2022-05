Tizennégy miniszterrel alakul meg az ötödik Orbán-kormány - a nap hírei

Tizennégy miniszterrel alakul meg az ötödik Orbán-kormány, öt új tárca jön létre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszűnik. Orbán Viktort hétfőn választja meg miniszterelnökké az Országgyűlés. Az általános miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt lesz. Szijjártó Péter marad a külgazdasági és külügy-, Pintér Sándor a belügy-, Nagy István az agrár-, Varga Judit az igazságügyi-, valamint Varga Mihály a pénzügyminiszter. A Miniszterelnöki Kabinetirodát - amelyhez ezentúl a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok is tartoznak- továbbra is Rogán Antal, míg a Miniszterelnökséget a következő négy évben is Gulyás Gergely vezeti. A kormányba újonnan visszatérők közül Lázár János az építési és beruházási tárcát, Navracsics Tibor a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárcát irányíthatja. A honvédelmi tárcát Szalay-Bobrovniczky Kristóf veszi át Benkő Tibortól. A Kulturális és Innovációs Minisztérium élére Csák János kerül. A Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László vezetheti. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter lehet a következő négy évben.

Szombaton tartják Novák Katalin köztársasági elnöki beiktatását, a rendezvény miatt közlekedési korlátozások lesznek a Kossuth Lajos téren és a Kálvin tér környékén. Az ünnepélyes beiktatás a Kálvin téri református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik, Novák Katalin ünnepi beszéde a Kossuth téri díszceremónián hangzik el. Novák Katalint március 10-én választotta meg köztársasági elnöknek az Országgyűlés. Ő Magyarország legfiatalabb és egyben első női köztársasági elnöke. Áder János második államfői mandátuma május 10-én járt le.

A hiányzó vízutánpótlás ellenére sincs veszélyben a Balaton - hangsúlyozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szervezet közleményében úgy fogalmaz: a jelenlegi csapadékhiányos helyzet ugyan szélsőséges, de nem rendkívüli. Az OVF azt is hangsúlyozta: a Balatonról a sajtóban a közelmúltban megjelent találgatások torzítják a vízügyes szakemberek, szakértők hiteles nyilatkozatait. A vízgyűjtőre hullott csapadék mennyisége jelenleg 33 százalékkal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától, és ezzel folytatódik a múlt évre jellemző helyzet. Hasonló száraz vízháztartási helyzetre bőven akadt már példa.

A háborúban megrongálódott ukrajnai iskolák újjáépítésére kötött együttműködési megállapodást az Ökumenikus Segélyszervezet és a Finn Church Aid. Jouni Hemberg, a finn szervezet ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az értékelő csoportok már felmérték az iskolák állapotát és azt "riasztónak" találták. Kiemelte: az iskolaépületek újjáépítése mellett fontos, hogy támogassák a tanárokat és gyermekeket is. Lehel László, az ökumenikusok elnöke beszámolt arról is, hogy Beregszász és Lemberg után egy harmadik irodát is nyit a segélyszervezet, ezúttal Kijevben.

Oroszország leállítja szombaton az áramexportot Finnországba. A finn villamosenergia-hálózat üzemeltetője ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a villamosenergia-piac nincs veszélyben, a kieső orosz áramot svéd szállítás és a finn termelés növelése fogja kompenzálni. Az indoklás szerint a piacon értékesített villamos energia fizetési elfogadásának nehézségei miatt szünetel az export Oroszországból. Csütörtökön a finn államfő és a finn miniszterelnök közös közleményben jelentette be, hogy Finnországnak haladéktalanul be kell adnia felvételi kérelmét a NATO-hoz. Moszkva erre úgy reagált, hogy meg fogja hozni a szükséges ellenlépéseket.

Elfogadta az euró bevezetéséről szóló törvényt a horvát parlament. Az eurót hivatalosan jövő január elsején vezetik be Horvátországban, az árakat pedig már most szeptembertől kunában és euróban is ki kell majd írni. Az árak kettős kijelzése 2023 végéig érvényben marad. A kunát jövő januártól költségek nélkül beváltják a bankok, a Horvát Posta és az állami pénzügyi intézet, a FINA. A Horvát Nemzeti Bankban pedig korlátlan ideig, ingyen lesz átváltható. Zágráb 2019. július elején kérte felvételét az európai árfolyam-mechanizmusba. Az Európai Unió Tanácsának végleges döntése Horvátország euróövezeti csatlakozásáról júniusban várható.

Szlovéniában megtartotta alakuló ülését az új összetételű parlament. A törvényhozás elnökének a Szabadság Mozgalom jelöltjét választották meg. A 44 éves Urška Klakočar Zupančič az első nő, aki Szlovénia függetlenné válása óta betölti a házelnöki funkciót. Az április 24-én tartott parlamenti választáson Robert Golob újonnan alakított ellenzéki baloldali Szabadság Mozgalom nevű pártja nyert és 41 mandátumot szerzett. A második legtöbb - 27 mandátum - a Janez Jansa eddigi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Pártnak jutott. Egy-egy mandátum a magyar és az olasz nemzeti kisebbségnek jár. A tervek szerint június 3-án alakul meg az új szlovén kormány.

Végső búcsút vettek Görgey Gábor Kossuth-díjas írótól, költőtől, színműírótól, műfordítótól, volt kulturális minisztertől az Óbudai temetőben. A 92 évesen, április 11-én elhunyt alkotó temetését evangélikus és katolikus szertartás szerint tartották. Görgey Gáborért szombat délután fél kettőkor mondanak gyászmisét a Szent István-bazilikában.

