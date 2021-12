Mostanában tetőzik a koronavírus negyedik hulláma a kormányfő szerint - a nap hírei

3 hét alatt 1 millió 314 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát az oltási akcióban, amely vasárnapig tart. Az elmúlt 24 órában 6.884 új fertőzöttet regisztráltak és 166 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 6.939 embert kezelnek kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 177 és fél ezret.

Orbán Viktor kormányfő reggeli rádióinterjújában azt mondta: a tetőzés körül jár a koronavírus-járvány negyedik hulláma, csak az oltásokkal csökkenthető a fertőzés terjedése. A kormányfő kitért arra is, módosítani kellett a költségvetést az 5 százalékos nyugdíjemelés miatt. A miniszterelnök megerősítette: nemcsak az aktuális nyugdíj, hanem a 13. havi nyugdíj is 5 százalékkal emelkedik. Szólt arról is, hogy közben rengeteg beruházást elhalaszt a kormány, hogy javítsa a költségvetés helyzetét az év végén.

Az 5 és 11 év közötti gyerekek oltási regisztrációjának egyszerűsítését szorgalmazza a Magyar Orvosi Kamara az Operatív Törzsnek küldött levelében. A szervezet azt kéri, hogy teljes egészében töröljék el a regisztrációs kötelezettséget, mert annak semmilyen hozzáadott értéke nem látszik az egyébként is rendelkezésre álló adatokhoz képest. A kamara szerint a TAJ azonosító bekérése elegendő lenne, mert annak használatával garantáltan nem merül fel a korábban megadott adatokkal való egyezés.

Az Operatív Törzs folyamatosan vizsgálja a PCR-tesztek ingyenessé tételét. A belügyminiszter ezt válaszolta Szabó Tímea kérdésére – tudta meg a Népszava. Pintér Sándor azt írta: a rövid idő alatt eredményt adó gyorstesztek megjelenése visszaszorította a PCR-tesztek felhasználási mennyiségét, azok szavatossági ideje lejárt, az Országos Kórházi Főigazgatóság ezért rendelte el a megsemmisítésüket.

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki Répássy Róbertet december 11-ei hatállyal Áder János államfő. A hírt Varga Judit tárcavezető közölte Facebook oldalán. Répássy Róbert a vesztegetési ügybe keveredett, és ezért lemondott Völner Pált váltja a poszton. A Központi Nyomozó Főügyészség korábban azt közölte: a gyanú szerint Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott konkrét ügyek elintézését ígérve.

Magyarország jogosult a hiányzó, nem kizárólagos uniós hatáskör gyakorlására, amíg az EU intézményei meg nem teszik a közös hatáskörgyakorlás hatékony érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket – írja határozatában az Alkotmánybíróság. A testület ugyanakkor nem vizsgálhatja felül az Európai Unió Bíróságának ítéletét. Az igazságügyi miniszter a kormány nevében még februárban kérte az Alaptörvény értelmezését a luxembourgi bíróság egyik ítéletével összefüggésben. Varga Judit igazságügyi miniszter úgy reagált: a testület jogi kerítést épített.

Átadták a gyalogos sétányt a pesti alsó rakparton, a Kossuth Lajos tér és a Jászai Mari tér között. A most megújult, forgalomcsillapított szakaszon padok és kerékpártárolók is várják az arra járókat, 34 kocsányos tölgyfát is ültettek.

Harmadszor is megdőlt a héten az áramfogyasztási rekord. Csütörtök délután háromnegyed öt körül a negyedórás átlagérték elérte a 7361 megawattot. A Mavir tájékoztatása szerint a viszonylag enyhe hőmérséklet mellett bekövetkezett sorozatos rekordok hátterében valószínűleg az áll, hogy az ipari és a háztartási fogyasztás is fokozatosan emelkedett, illetve emelkedik.

Nem találta bizonyíthatóan vétkesnek a szexuális zaklatás ügyében Turi György edzőt a Magyar Úszószövetség most lezárult vizsgálata, de az öttagú vizsgálóbizottság szerint a szakember edzésmódszereiben jelen volt a testi fenyítés. A szervezet a jövőben szigorítja az edzői engedély feltételeit. A Magyar Úszó Szövetség bocsánatot kért azoktól a sportolóktól, akiket Turi György negyvenéves pályafutása során fizikailag vagy lelkileg bántalmazott.

A decemberi országos bajnokság után befejezi pályafutását Szász-Kovács Emese olimpiai aranyérmes párbajtőröző. A Vasas közleményében jelzi, hogy a többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes vívó társelnökként továbbra is aktív szerepet vállal majd a vívószakosztály életében.

A francia elnök megítélése szerint erős a nézetazonosság és az együttműködés szándéka közte és az új német kancellár között. Emmanuel Macron és Olaf Scholz közös sajtótájékoztatóján elmondta: a megbeszélésen érintették az európai határok külső védelmét, a migrációs ügyekre adandó közös választ, valamint a Afrikához és a Kínához fűződő viszonyt.

Nyitókép: BKK/Budapest