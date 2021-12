A negyedik hullám legtöbb halálos áldozatát jelentették, amikor másodszor is meghosszabbították az oltási akcióhetet – a nap hírei

Újabb egy héttel meghosszabbítja az oltási akciót a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: az Operatív Törzs megbízást kapott annak kidolgozására, hogy ezen túl minden településen legyen külön akcióhét. A testület szervezi meg az 5-11 évesek oltását is. Az ehhez szükséges Pfizer vakcinaszállítmány december 13-ától érkezik Magyarországra. Hangsúlyozta, hogy az idősebb korosztályok számára van bőségesen vakcina. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy a 3. oltás felvételéhez fogják kötni a védettségi igazolvány érvényességét.

Szükségesnek és nagyon fontosnak nevezte a gyerekek oltását a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. Jakab Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy náluk is kialakul a betegség, és fertőzöttként a járvány motorját képezhetik. Hozzátette: a Magyarországon most terjedő delta variáns ráadásul náluk is súlyosabb tüneteket okoz, mint a korábbiak. A virológus arról is beszélt, hogy két-három hét múlva derülhet ki, mennyire veszélyes a koronavírus új, omikron változata, és mennyire hatásosak ellene a vakcinák.

Megjelent az a rendelet, amely a kis- és közepes vállalkozásoknak is elérhetővé teszi az olcsóbb áramszolgáltatást. A szabályok szerint a maximum 10 főt foglalkoztató, és legkésőbb idén november 22-én létrejött társaságok és egyéni vállalkozók köthetnek határozott idejű villamosenergiavásárlási szerződést egyetemes szolgáltatóval. Korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: a kedvezmény egyelőre 6 hónapra szól. Gulyás Gergely hozzátette: azt remélik, hogy a világpiaci árak úgy alakulnak, hogy később erre nem lesz szükség. Megerősítette, hogy az önkormányzatok is csatlakozhatnak az egyetemes szolgáltatáshoz.

Összesen 430 millió dollárnyi adósságot törlesztett elő az idén Magyarország – közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály Facebook-oldalán elmondta: a lépéssel rövid futamidejű államkötvényeket vásárolt vissza a kormány, és hosszú futamidejű forrásra cserélte azokat. Ezzel mintegy 10 milliárd forintos megtakarítást ért el az ország, javult az államadósság futamideje, erősödött pénzügyi stabilitása és mutatja azt is, hogy lejárat előtt tudja törleszteni adósságát.

Kiemelt célnak nevezte a magyar-orosz együttműködésben a külgazdasági és külügyminiszter, hogy 2022-ben a paksi építkezés létesítési fázisba lépjen. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egy közös ötpontos akcióterv megvalósításáról egyeztetett Stockholmban. A magyar tárcavezető a többi között további jövő évi célként jelölte meg, hogy meg tudják kezdeni a Szputnyik oltóanyag gyártását a Nemzeti Oltóanyaggyárban.

Németországban nem léphetnek be a kiskereskedelmi üzletekbe a beoltatlan emberek – jelentette be az ügyvezető kancellár. A szövetségi és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán hozott döntés szerint valamennyi tartományban bevezetik, hogy a védőoltással nem rendelkezők kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be. Angela Merkel ismertette, hogy előmozdítják az általános oltási kötelezettség ügyét is, erről a szövetségi parlament dönt és februártól vezethetik be.

Rómában újból kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata szombattól újévig. A polgármesterek azt szorgalmazzák, hogy az olasz kormány december 6-tól országosan rendelje el a kötelező maszkviseletet. Rómában a kötelező maszkviselés mindenekelőtt a belvárosra vonatkozik, de több peremkerületre is érvényes. A rendelkezést megszegőket 400-tól 1000 euróig terjedő bírsággal büntetik.

Újabb koronavírus-vakcina vizsgálatát kezdte meg az Európai Gyógyszerügynökség. A Valneva európai biotechnológiai vállalat vegyileg inaktivált élő vírusból állít elő vakcinát. Az Európai Bizottság november 10-én hagyta jóvá a Valnevával kötött szerződést az új oltóanyaga beszerzéséről. A szerződés 2022-ben 27 millió adag vásárlását teszi lehetővé az uniós tagállamok számára, ha a vakcina megkapja az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását.

Az újabb, ötödik szankciócsomagot is jóváhagyta a fehérorosz rezsim ellen az Európai Tanács. A testület korlátozó intézkedéseket vezet be mások mellett Minszk igazságszolgáltatásának tagjai, a propagandaszervezetek és olyan utazási vállalatok ellen, akik segítették a rezsim által szponzorált embercsempészetet. A szankciók 17 személyt és 11 szervezetet érintenek, köztük a Belavia fehérorosz légitársaságot is.

Bejelentette visszavonulását a politikai élettől Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár. A konzervatív Osztrák Néppárt elnöke és parlamenti képviselője még októberben mondott le a kancellári posztról, miután az ügyészi hivatal nyomozást indított ellene korrupció gyanújával. Sebastian Kurz most a pártelnöki és a frakcióvezetői posztjáról is lemondott. Közben az osztrák közszolgálati média szerint a jelenlegi kancellár, Alexander Schallenberg is lemondott posztjáról. Jelezte: sosem akarta átvenni a néppárt elnöki tisztét, és úgy véli: a két tisztséget egy embernek kell ellátnia. Az ÖFP elnöksége pénteken ülésezik.