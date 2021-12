Két hónap alatt már a második osztrák kancellár mondott le

Lemondott Alexander Schallenberg osztrák kancellár – írja az osztrák közszolgálati média jelentése nyomán a 24.hu. Schallenberg alig két hónappal korábban, október 11-én lépett hivatalba, azt követően, hogy elődje, Sebastian Kurz ugyancsak önszántából távozott hivatalából – emlékeztet a lap.

Mint azt az Infostart is megírta csütörtökön, Sebastian Kurz bejelentette, hogy teljesen visszavonul a politikától, a 35 éves exkancellár lemondott pártelnöki posztjáról, mivel "elvesztette a lelkesedését a korrupciós vádak miatt". A volt kancellárt november közepén fosztotta meg mentelmi jogától az osztrák Parlament, miután korrupció gyanúja miatt folytatnak ellene vizsgálatot.

"Nem vagyok sem szent, sem bűnöző" – mondta a megvádolt expolitikus. "Emberi lény vagyok, erősségekkel és gyengeségekkel" – fűzte hozzá. Azt is mondta, hogy nem követett el semmilyen törvénytelenséget.

Schallenberg a lemondását bejelentő közleményében azt írta, hogy nem áll szándékában és sosem állt szándékában átvenni az ÖVP elnöki székét, azonban határozott véleménye, hogy mindkét hivatalt, tehát a kancellári posztot, illetve az Ausztriában legtöbb szavazatot szerző párt vezetését minél gyorsabban egy embernek kell átvennie.

A 24.hu idézi a Spiegelt, amely arról ír, hogy médiaértesülések szerint

a jelenlegi belügyminiszter, Karl Nehammer lehet esélyes mindkét posztra,

az ÖVP elnöksége pénteken fog ülésezni.

Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium magyar-német intézetének igazgatója az osztrák politikai helyzetről érdeklődésünkre korábban elmondta, hogy Ausztriában jelenleg meggyengült a Néppárt és megerősödtek a szociáldemokraták, ezért nem biztos, hogy a Zöldeknek – akik korábban hangosan követelték Sebastian Kurz távozását – most egy előrehozott választás az érdekükben állna. Arról is beszélt, hogy hamarosan újabb kancellárváltás jöhet. Ez nagyon hamar meg is valósult.

