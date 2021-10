Karácsony Gergely: a főpolgármesterséggel fenyegetőzött a DK

Az előválasztás utolsó hetében Karácsony Gergely egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy hosszú a listája azoknak a politikusoknak, akik megpróbálták megzsarolni, Gyurcsány Ferenc is próbálta SMS-ekben, ezeket a főpolgármester archiválta. Később arról beszélt, hogy nem büntetőjogi értelemben vett zsarolásról szólnak ezek az üzenetek, és nem is akarja őket nyilvánosságra hozni.

A Jelen való szerdán megjelent műsorában a főpolgármester kifejtette: ezek a mondatok nem arról szóltak, hogy másnap adott esetben mit nem szavaznak meg a Fővárosi Közgyűlésben, ezek erősebbek voltak. Kifejtette: az ellenzéki pártok között van egy erős rivalizálás és egymásra utaltság, és ebben a DK vérmérséklete más, mint a többi párté, de ő maga ezt beárazta. "Ezekből a fenyegetésekből, amiket az ember mindig megkap, még soha nem lett semmi. Éppen ezért nem foglalkozom velük" - fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy kapott-e olyan fenyegetést, hogy nem lesz főpolgármester, azt mondta: "igen, például". De ezek az üzenetek "inkább nevetségesek, mint komolyak", és nem helyes hasonlókat írni - tette hozzá.

Az előválasztási megméretésnek úgy fogott neki, hogy tudta, végig tudja csinálni, de voltak olyan pillanatok, amikor nem tudott 100 százalékig benne lenni. Az egyik ilyen egy tévévita közben történt.

"A miniszterelnök-jelölti tévévitákat untam. Ott voltam, tudtam, hogy ezt nagyjából egymillió ember nézi most, és két kérdés között az jutott eszembe, hogy a gyerekem megy-e röplabdaedzésre" - mondta el Karácsony Gergely a Jelennek adott interjújában. Arról is beszélt, hogy az előválasztási munkája, eredménye hozzájárult ahhoz, hogy a közös politikájuknak a következő parlamentben nagyon erős képviselete lehet, és ezért az egész megérte, és továbbra is a sikerért fog küzdeni.

Az első forduló utáni visszalépésében az önazonossága megőrzése is indok volt - jegyezte meg.

Pályafutását 2024 után is Budapest vezetőjeként szeretné folytatni, bár nem zárja ki, hogy egyszer még lesz miniszterelnök-jelölt is. Maradna a Párbeszéd társelnöke is.

A teljes, közel egy órás Jelen való adás alább hallgatható meg, ebben beszél a visszalépéséről, a pártok és Márki-Zay Péter jövőbeli együttműködéséről is.

Nyitókép: YouTube/Jelen hetilap