Hetedik frakcióvá alakítaná Pálinkás József pártját Márki-Zay Péter

Mint arról az InfoRádióban is beszélt Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője, a következő hetekben a feladata az ellenzéki egység felépítése lesz, a következő félévé pedig a bizonytalan, vagy éppenséggel az eddig csak a Fideszre szavazók meggyőzése lesz. Szólt a pártok közös programjáról és a 2022-es kampányról is.

Azóta újabb részletek láttak napvilágot arról, miként képzeli el az előválasztás győztes miniszterelnök-jelöltje pártja jövőjét és például a parlamenti munkát. Előbbivel kapcsolatban a Népszavában és az ATV Egyenes beszéd című műsorában nyilatkozva megismételte, hogy nem alakítja párttá az MMM-et és nem lesz saját frakciója, viszont szeretnének egyet azoknak, akik nem tartoznak a hat párthoz.

"Az MMM akár lehet egy bázisa is, nem pártként, de az ÚVNP a leginkább alkalmas arra, hogy azoknak az eddig a Fideszre szavazó embereknek alternatívát kínáljon, akik a konzervatív jobboldalban keresik még a jövőt,"

de a Fideszben ezt már nem látják - mondta, Pálinkás József pártjára utalva a tévében. "Egy, ha úgy tetszik, valódi néppárti frakció. Ez lehet, sőt kívánatosnak tartom" - jelentette ki a lapban. Megjegyezte még, neki lenne beleszólása abba, kik legyenek a civil frakciótagok.

A Népszavának arra a kérdésére, hogy a közös listán hány befutó helyet szeretne ennek a frakciónak, mint a miniszterelnök-jelölt képviselőcsoportjának, Márki-Zay Péter azt válaszolta, hogy nem konkrét számmal készül az egyeztetésekre. Azt szeretné elérni, hogy a különböző társadalmi csoportok arányosan és egyformán legyenek képviselve a magyar parlamentben. "Például ezért tettem az a miniszterelnök-jelöltek többsége által elfogadott javaslatot is, hogy három roma politikusnak is adjunk helyet a közös lista első harminc helyében."

"Szeretném, ha lenne nem is egy saját frakcióm, mert azt gondolom, hogy egy pártfüggetlen civili miniszterelnök-jelöltnek, később reménybeli miniszterelnöknek ez a hat vagy hét frakció mind a sajátja kell hogy legyen, az ellenzéket egyesíteni kell" - mondta az ATV-ben.

Korábban azt mondta Márki-Zay Péter, hogy ha az egyéni képviselőjelölti versenyt is megnyeri, a Párbeszéd frakciójába ülne be. Ezzel kapcsolatban most emlékeztetett: akkor arról beszélt, hogy ha az ÚVNP-nak nem lesz frakciója, akkor ülne be a Párbeszédbe. Akkor Karácsony Gergely főpolgármester személye miatt választotta a Párbeszédet, és a műsor előtt is vele egyeztetett a további közös munkáról.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter/ATV