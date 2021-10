Elemzők: az ellenzéket nem váltották le

Nyár végén talán még kevesen gondolták, hogy Márki-Zay Péter lesz a Fidesz kihívója, de egy hete már lehetett érezni, hogy erre megy a folyamat. Két dolog utalhatott a győzelmére, mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. "A DK valóban a legnagyobb ellenzéki erő, ugyanakkor a nem DK-s ellenzéki szavazók jelentős része elutasítja a pártot és Dobrev Klárát. Emiatt sejthető volt, hogy ha csak egy jelölt marad ellene, sokan beállnak mögé és így lett nagy esélye a győzelemre Márki-Zaynak. Ráerősített erre a második fordulóban mért magas részvétel, amelyről ismert volt, hogy ez nem a DK miniszterelnök-jelöltjének kedvez."

Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője szerint két másik ok vezetett a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjének győzelméhez: az újdonság ereje, ám ezt az érzetet neki fenn kellene tartania a következő 6 hónapban is, ami nehéz lehet. A másik a DK-ellenes kommunikáció volt, amivel azt bizonyította be, hogy van egyfajta Gyurcsány-ellenes hangulat az ellenzéki politikai bázison belül - emelte ki a szakember. Úgy vélte,

ha Márki-Zay Péter ezt a kommunikációt folytatja, akkor az az összefogás egységét is veszélyeztetheti, ha pedig belesimul a politikai térbe, elhalkul, akkor az ellenzéki érzelmű szavazókat nem tudja kiszolgálni.

Lesz-e béke és együttműködés az ellenzékben?

Még sok konfliktus lesz az ellenzéki politikusok között, gondolhatunk például a listaállításra, de az elmúlt egy hétben látottnál sokkal békésebb időszak fog következni, vélekedett Virág Andrea azzal kapcsolatban, hogy a második fordulóban éles üzenetváltások voltak a két rivális és támogatóik között.

"Márki-Zay Péter győztesként tisztában van azzal, hogy a 2022-es győzelemhez szüksége lesz a DK-ra mint az ellenzéki összefogás legnagyobb pártjára, és most a DK-nak is meg kell értenie, hogy az ellenzéki tábor vezetője 2022-ig, és győzelem esetén azután is Márki-Zay Péter lesz, vagyis nekik az ő kampányát kell segíteniük, hogy a saját jelöltjeik is minél jobb pozícióba kerülhessenek" - mondta az szakember.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint viszont nem kétséges, hogy ki lesz az ellenzéki összefogás vezetője Gyurcsány Ferenc. Meglátása szerint ugyanis Márki-Zay Péternek párt és szervezet nélküliként nincs politikai hatalma, csak a médiában tud aktív lenni, viszont Gyurcsány Ferencnek és pártjának van politikai hatalma, ráadásul a legnagyobb az ellenzéki összefogásban. Ez pedig megnehezíti, hogy Márki-Zay Péter bármilyen "Gyurcsány-mentes" politikát folytasson.

Azt, hogy az MMM jelöltje másféle politikát ígért, és közölte, leváltották az ellenzéket, kommunikációs frázisnak tartja Rotyis Bálint. "Nem váltottak le senkit, a 2010 előtti politikai elit a DK vezetésével ott van az ellenzéki összefogásban, annak is a vezető ereje."

Hogyan tovább?

Márki-Zay Péter győzelme erős üzenet az ellenzéki irányába arról, hogy mást várnak az ellenzéktől a választók - szögezte le Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Ugyanakkor az ellenzék nem lett leváltva teljesen, hiszen a 106 egyéni jelölt többsége valamelyik párt jelöltje. Megújulás tehát történik és az előválasztás jó eszköz volt erre, de az ellenzéki pártok ott vannak, Márki-Zay Péter nélkülük se kampányolni, se kormányozni nem tud. "Ez a nyilatkozat inkább úgy értelmezhető, hogy az ellenzék kiveti magából a saját kétséges figuráit" - mondta Virág Andrea.

Arra a kérdésre, hogy a kormányzatnak kell-e más kommunikációt építenie Márki-Zay Péter győzelme után, Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője úgy vélekedett: a politikai pozíciókat gyakran felülírja az, kinek van politikai hatalma, az pedig Gyurcsány Ferencnek van.

"Karácsony Gergelynél is ez volt a helyzet: neki van ugyan pártja, de érdemi támogatottsága annak nincs, és ő sem tudott valódi politikai hatalmat felmutatni. Márki-Zay Péterrel is ez a helyzet, ezért a választásokon a kormány számára Gyurcsány Ferenc a valódi ellenfél. Az mellékszál, hogy kinek az arca lesz kinn a plakátokon 2022-ben. Ő lesz a vezető erő, ha ez a koalíció hatalomra kerül."

