Márki-Zay Péter: az ellenzék egységének a felépítése a következő hetek feladata

Márki-Zay Péter szerint szerint az ellenzéki előválasztáson elért sikere elsősorban a fiatalabb generációnak tulajdonítható, ugyanis olyan számban jelentek meg korábban nem szavazó fiatalok, átérezve azt, hogy a választás valójában az ő sorsukról szól, hogy minden bizonnyal ez döntötte el a második fordulót.

„Az biztos, hogy mi mindent megtettünk” – tette hozzá a mozgósítást illetően. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje kiemelte, azon túl, hogy bízik abban, hogy a 2022-es országgyűlési választáson ismét sikerül megszólítania a fiatalokat, már az előválasztás során arra kérte őket, próbálják meggyőzni a DK-s vagy fideszes szüleiket, nagyszüleiket, hogy szavazzanak a „valódi változásra”. Márki-Zay Péter szerint ez az üzenet, metódus jól is működött, és a meggyőzött szülők, miután jobban megismerték a nyilatkozatai, interjúi során, elfogadható és támogatható jelöltként szívesen szavaztak rá.

Ismeretes, a hatpárti közös ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének több ellenzéki politikussal, köztük Dobrev Klárával is voltak konfliktusai az elmúlt napokban, hetekben. Márki-Zay Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott,

feltétlen igyekezni fog ezeket elsimítani, a munkát már megkezdte.

Mint mondta, a közös nevező a leghamarabb a Momentummal alakult ki, a párt a második forduló előtt már bejelentette a támogatását. Amellett, hogy Karácsony Gergellyel stabil szövetséget hoztak létre, miután Szabó Tímea szavazatát is a magáénak tudhatta, biztosra veszi, hogy a Párbeszéddel is megépült a koalíció. Később pedig támogatta őt az MSZP vezetése is, vagyis a hatból három párttal a stabil szövetség már megalakult – összegezte. Márki-Zay Péter Dobrev Klárát illetően emlékeztetett, szombat este megállapodtak, hogy akárhogy alakul is a választás, az ellenzéki egységet semmi nem ingathatja meg, majd a DK miniszterelnök-jelöltjének „igazi nyugat-európai magatartása”, miszerint az esti bejelentkezése előtt még telefonon gratulált neki a győzelméhez, tovább erősítette az együttműködési szándékot.

A hódmezővásárhelyi polgármester megismételte, hogy miniszterelnök-jelöltként új kultúrát szeretne képviselni a politikában, amit szerinte a pártok többsége örömmel vesz majd. Ami a programalkotást illeti, már egy jelentős részén túl is vannak, 60-100 oldalas szakértői anyagok készültek, amelyek rendelkezésére állnak az összefogott ellenzéknek. Van továbbá egy Közös Alap nevű hatpárti ellenzéki közös program is – tette hozzá Márki-Zay Péter – „amelyen lehet, hogy kisebb módosításokra szorulhat, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor milyen állapotban fogja – reményeik szerint – az ellenzékre hagyni az országot jövő áprilisban”. De azt biztosra veszi, hogy a korábbi vitákban kiforrott közös álláspont fog majd megjelenni a közös programban.

Márki-Zay Péter „rendkívül kedves figyelmességnek” nevezte a Fidesz részéről, hogy aggódnak az időbeosztása és a leterheltsége miatt, miután a kormánypárt hódmezővásárhelyi szervezete azt kérte tőle, hogy mondjon le a polgármesteri tisztségéről, és adja át a város vezetését ideiglenesen – az általa utódként megnevezett – Szabó János alpolgármesternek, és írjanak ki időközi polgármester-választást 2022 áprilisára. „Magam is próbálok visszaemlékezni, hogy Lázár János hogyan tudta egyszerre ellátni annak idején az államtitkárságot, illetve a frakcióvezetői feladatát az országgyűlési képviselőséggel és a polgármesterséggel együtt” – jegyezte meg. Hangsúlyozta továbbá, hogy az elmúlt három és fél évben

Hódmezővásárhely sikeresen megerősödött annyira, hogy a nagypolitikai kampánya nem fog hátrányosan hatni a város dolgaira,

amiben továbbra is részt kíván venni.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője végezetül arra is kitért, hogy míg a következő hetek feladta az ellenzéki egységnek a felépítése lesz, addig a következő félévé a bizonytalan, vagy éppenséggel az eddig csak a Fideszre szavazók meggyőzése lesz.

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter