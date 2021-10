Schmidt Mária: számomra Márki-Zay Péter egy fekete lyuk

A Terror Háza főigazgatója szerint Márki-Zay Péter külsősként meghekkelte a hat párt megállapodását az előválasztás kapcsán. Tette ezt úgy, hogy nem vett részt ebben a megállapodásban és nem finanszírozója az előválasztásnak – mondta Schmidt Mária a Spirit Fm Harcosok Klubja című műsora vendégeként az atv.hu beszámolója szerint.

"Meg vagyok döbbenve az ellenzéken, érthetetlenül állok az előtt, ami most történik. Azt látom, hogy az ellenzék egyrészt az alkotmányos rend felszámolására törekszik, és legújabban az előválasztás utolsó hetében a parlamentáris demokrácia felszámolására" – mondta a Terror Háza főigazgatója.

Szerinte a parlamentáris demokráciának az a lényege, hogy a legitimitás a választópolgárok kezében van, pártokra, listákra szavazna, meg egyéni jelöltekre, ez alapján alakulnak a parlamenti mandátumok. Ezt követően az ország minden tisztségviselőjét – köztársasági elnököt, miniszterelnököt, legfőbb ügyészt – a parlament választja meg.

Az a kijelentés, hogy a megválasztása után valaki másnap leváltja a legfőbb ügyészt, a parlamentáris demokrácia elleni támadás, hiszen csak az országgyűlés választja – magyarázta Schmidt.

"Nem értem, ami történik. Az én olvasatomban ez arról szólt, hogy hat párt megállapodott egy közös programban, felosztották a választókerületeket, és a közös miniszterelnök-jelölt személyét majd kiválasztják előválasztáson.

Az, hogy ez a hat párt hagyta magát meghekkelni egy olyan külső ember által, aki egyébként ebben a megállapodásban nem vett részt, nem finanszírozója ennek az egész előválasztásnak, értelmezhetetlen számomra.

Amikor Karácsony Gergely úgy dönt, hogy lemond, és nem Dobrev Klárának, a másik állva maradt jelöltnek a javára teszi, aki a hat párton belül a konkurense volt, hanem ennek a külső meghekkelő embernek a javára, ezt nem tudom értelmezni" – mondta a Terror Háza főigazgatója.

Szerinte ha valaki úgy készül miniszterelnöknek, hogy nincs mögötte parlamenti többség, az csak diktátor tud lenni. „Az a játékszabály, hogy van egy pártom, és ezzel elindulok a választáson. Ez a parlamentáris demokrácia.”

“Orbán Viktor nem azért tudja végigvinni az akaratát, mert miniszterelnök, hanem azért, mert stabil parlamenti többség áll mögötte” – hangsúlyozta.

Szerinte ha „Dobrev Klára nyeri az előválasztást, akkor is helyzet lesz, ha Márki-Zay, akkor is az ellenzéki térfélen”. És ezt a helyzetet „nagyon nagy mértékben Karácsony Gergely idézte elő. Az a Karácsony Gergely, aki bemutatta ezt az ámokfutást az elmúlt hetekben, az elmúlt két év politikusi teljesítményéről nem is beszélve”.

„A parlamentáris demokrácia meggyengítésének szándékáért a felelősséget Karácsony Gergely nyakába teszem” – mondta Schmidt Mária.

Annak kapcsán, hogy a Fidesz kommunikáció nem fürdött-e be Gyurcsány Show-val, Schmidt úgy reagált, hogy a kommunikáció eddig működött, hiszen ellenzéki oldalon a DK a legerősebb párt. Legyen a kormány kommunikációért felelős munkatársainak a dolga azon aggódni, hogy működni fog-e ez a jövőben – jegyezte meg.

„Gondoljunk bele az emberi oldalába, valaki beleteszi a szívét-lelkét a DK kampányába, rengeteget dolgozik benne. Hogy fog ő amellett kampányolni ezt követően, aki végig gyalázta őket? Mit fognak csinálni azok, aki Karácsonyban hittek?” – tette fel a kérdést annak kapcsán, hogy az előválasztást rossz politikai terméknek tartja.

Márki-Zay Péterrel kapcsolatban azt mondta, hogy számára egy fekete lyuk,

nem tudja honnan jön, mi a programja, miből van pénze.

Azt látja, hogy jól tud kommunikálni és a pillanatot akarja megnyerni, ennek érdekében “bármi kijön a száján”. Karácsony Gergely kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy nem tudja, “van-e bármi olyan érték az életében, ami neki fontos. Azonkívül, hogy úgy csinál, mintha egy kellemes valaki lenne, nem tudnám megmondani, hogy mit gondol az országról”.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor