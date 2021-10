Kipusztulhat a vadmacska Magyarországon – elő a macskafogóval!

Mentőakciót indított a Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő a Budapest környékén élő vadmacskák megmentésére.

A fokozottan védett és hasznos vadmacskák nem tévesztendők össze az elvadult házi macskákkal, és egyébként éppen az utóbbiak miatt vannak nagy veszélyben.

A három intézmény 2019-ben indított közös kutatást a térségben élő vadmacskák megmentésére. Az első hat kameracsapdát a napokban helyezték ki az erdőkbe, hogy lencsevégre kapják ezeket a kiválóan rejtőzködő állatokat.

"A vadmacskának azért van szüksége megmentésre, mert a házi macskák nagyon nagy veszélyt jelentenek rájuk. Mivel nagyon közeli rokonságban állnak, kereszteződni képesek, hibrideket tudnak létrehozni, és a hibrid utódok is tovább tudnak szaporodni, hígítva a vadmacskák genetikai állományát" – tette világossá Nagy Ingrid, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense.

Félő tehát, hogy lassacskán eltűnik a vadmacskák genetikai állománya.

A vadmacska

2012 óta egy fokozottan védett, őshonos, magyar faj,

amely nem hagyja túlszaporodni a rágcsálókat.

"Annyit vadászik le, amennyire szüksége van, ezzel ellentétben ha egy házi macska bekerül az erdőbe, ösztönösen és szórakozásból is vadászik, akár ott is hagyva az elejtett állatokat, ezért tehát többet is vadásznak, mint amennyire szükség volna, ami akár egy faj kipusztulásához is vezethet" – figyelmeztetett Nagy Ingrid.

A vadmacskafaj-megőrző program szakemberei genetikai vizsgálathoz szükséges mintákat gyűjtenek a vadmacskáktól, hogy felmérhessék, hány egyed tekinthető még "tiszta vérűnek", később pedig rezervátumokat hoznak létre, ivartalanítják a területen kóborló házi macskákat, és ha szükséges, akkor zárt térben tenyésztett vadmacskákat engednek szabadon a populáció megmentése érdekében.

Nyitókép: Pixaba.com