Ferenc pápa viccet is mesélt Budapesten

Habsburg Eduárd vatikáni magyar nagykövet osztotta meg a Twitteren egy fotóval, hogy Ferenc pápa Budapestre érkezése után viccel indított:

"Miért fogunk magyarul beszélni a Mennyben? Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni!" - írta a nagykövet a katolikus egyházfő kedvenc magyar viccét ismertetve, hozzátéve, hogy nagyon nevetett rata, ahogy az a képen is látszik.

This is the moment at Budapest Airport when the Pope makes his favourite ?? Hungarian joke with me:

"Why will we speak Hungarian in heaven? Because it takes an eternity to learn it!"

Hence me laughing my head off. pic.twitter.com/1rmSKiXgYJ — Eduard Habsburg (@EduardHabsburg) September 12, 2021