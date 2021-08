Harmadik oltás: várat magára a roham

Mint arról az Infostart is beszámolt, augusztus elsejétől Magyarországon is meg lehet kapni a koronavírus elleni harmadik oltást. Az emékezető oltás beadása elsősorban az idősöknek, krónikus betegsgében szenvedőknek és a legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlott annak érdekében, hogy merősítsék védettségüket a delta variánssal szemben. Az injekciót a háziorvostól vagy az oltópontokon kérhetik mindazok, akik betöltötték a 18. életévüket, és a második oltást már több mint 4 hónapja kapták meg.

A Telex azt írja, hogy az általuk megkérdezett háziorvosok tapasztalata szerint egyelőre nem lehet rohamról beszélni, sőt, a többségük eddig inkább csak tájékoztatta a betegeit a lehetőségekről, de harmadik oltásokat még nem adott be. Az orvosok tapasztalatai szerint azok érdeklődnek leginkább a harmadik oltás után, akik Sinopharmot kaptak eddig, de van, aki AstraZeneca vagy Szputnyik V után szeretne magának újabb dózist.

A Telex azt is megjegyezi, hogy van olyan szputnyikos, aki csak azért kér harmadik adagot, mert azt reméli, hogy egy nyugati oltással egyszerűbben tud külföldre utazni. Megjegyzik továbbá, hogy a háziorvosoknak közben folyamatosan újabb és újabb feladatokat ad a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Most az a dolguk, hogy egyenként keressék fel a még nem beoltott, 60 év feletti pácienseiket, és győzzék meg őket az oltás fontosságáról. Ehhez listákat is kapnak a praxisukba tartozó, nem beoltott páciensekről.

