Kiderülnek a kormány legújabb döntései - élőben az InfoRádióban és az Infostarton

Az már szerdán kiderült, hogy a gazdasági újraindításért felelős operatív törzs több javaslatát is jóváhagyta a kormány. Az is tudható, hogy a harmadik oltás kérdésével is foglalkozott a kabinet.

A Kormányinfó csütörtökön fél 11-kor kezdődik.

A tájékoztatót az InfoRádió élőben közvetíti, az Infostart pedig frissülő szöveges cikkben tudósít. Tartsanak velünk!

InfoRádió élő adás

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor