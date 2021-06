Lelassult az oltási hajlandóság Magyarországon - a nap hírei

Hetek óta egyre lassabban nő Magyarországon az elsőre beoltottak száma. Mostanra már Belgium és Finnország is előrébb tart a legalább egy oltást felvettek arányában és néhány napon belül még számos más uniós ország is lehagyhat minket. A Portfolio számításai szerint az uniós átlagos átoltottsági ráta is nemsokára utoléri a magyart. Itthon a pénteki adatok szerint egy nap alatt csak 9332 ember kapta meg az első oltását, ami hosszú ideje a legalacsonyabb hétköznapi adat.

Az átlagoshoz közeli gabonatermés várható – közölte a kamara előrejelzései alapján az agrárminiszter. Nagy István a Jászsági aratónapon megismételte: a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar stratégiai ágazattá vált, ezért a kormány az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz 80 százalékos hazai társfinanszírozást biztosít. Hangsúlyozta: ezzel a támogatással a teljes magyar agrárium megújulhat az idén.

Az Agrárkamara szerint minden eddiginél nagyobb kihívás elé állította az országos jégkármérséklő rendszert a pénteki extrém időjárás. A köztestület tájékoztatása szerint a generátorok országszerte folyamatosan működtek, de nem lehet védekezni a határon túlról érkező, zivatarfelhők ellen, amelyekből Baranyában tojás nagyságú jég is hullott. Pénteken 69 kárbejelentés érkezett.

A magyar vállalatok kenyai gazdasági szerepvállalásnak erősítéséről tárgyalt az innovációs és technológiai miniszter a kelet-afrikai országban. Palkovics László kiemelte, hogy az információ-technológia területén jó együttműködéseket alakíthatnak ki a magyar vállalatok.

Az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbítását szorgalmazza az MSZP. Az ellenzéki párt közleménye emlékeztet: a miniszterelnök többször is ígéretet tett arra, hogy a 3 hónapig adható álláskeresési járadék lejárta után mindenkinek lesz munkája. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat júniusi adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy az álláskeresők közül 93 ezren legalább egy éve nem találnak munkát.

Az LMP szerint a kabinet döntései sorra szembemennek a nemzeti érdekekkel. Keresztes László Lóránt, az ellenzéki párt frakcióvezetője úgy fogalmazott: egy nemzeti kormány nem teheti meg, hogy az adófizetők 550 milliárd forintjából kínai elitegyetemet épít, miközben a hazai intézményeket politikai irányítás alá vonja, és nem adja meg nekik az ígért forrásokat.

A Párbeszéd szerint az autópályák koncesszióba kerülésével a magyar emberek drágábban használhatnák a gyorsforgalmi úthálózatot, és annak állapota is leromlana. Dorosz Dávid, az ellenzéki párt elnökségi tagja úgy fogalmazott: a kabinet 35 évre kiárusítaná a magyar autópálya rendszert, amivel a magyarok 99 százaléka rosszabbul járna, miközben Fidesz-közeli érdekeltségek gazdagodnának az üzleten.

Az idén 103 településen több mint 300 helyszínen 1800 programmal várták a látogatókat a Múzeumok Éjszakáján. Sölch Gellért helyettes államtitkár kiemelte: ez a járvány után az első, egész országra kiterjedő kulturális rendezvény. Az Év Múzeuma díjat a Nemzeti Múzeum, valamint a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum nyerte el.

A bevándorlásról, a közel-keleti és a kelet-balkáni helyzetről is tárgyalt Ferenc pápa az Európai Parlament elnökével. A Vatikánban tartott audiencia után David Sassoli hangsúlyozta: világossá kell tenni, hogy a befogadás nagyon fontos, és meg kell menteni a Földközi-tengeren bajbajutottakat.

Továbbra sem ismert a három halálos áldozattal járó würzburgi késelés elkövetőjének pontos indítéka. A 24 éves szomáliai férfi pénteken egy áruházban megölt három eladónőt. Ezután egy bankban, majd az utcán támadt emberekre. Az öt súlyos sebesült közül többen életveszélyben vannak.

Lemondott a brit egészségügyi miniszter. A nős, háromgyermekes Matt Hancockról olyan képek kerültek nyilvánosságra róla, amelyeken intim helyzetben látható egyik – szintén családos – kolléganőjével. A tárcavezetőnek mindazonáltal nem a fotók miatt kellett megválni posztjáról, hanem azért, mert a felvételek tanúsága szerint megszegte a saját minisztériuma által a járvány idején kiadott munkahelyi távolságtartási ajánlásokat.

Kolumbiában rálőttek az elnököt és több minisztert szállító helikopterre. Ivan Duque államfő saját maga közölte, hogy a pénteki incidensben nem sérült meg senki, a légi járművön hat lövedék nyomát fedezték fel. Az eset a Venezuelával határos térségben történt, ahol nagy területen termesztik a kokaint előállításához szükséges kokacserjét.

