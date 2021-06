Percről percre – a járvány legfontosabb hírei kedden

2021.06.08. 18:42

Románia így küzd

Romániában a családorvosok kevesebb mint egyharmada vállalt eddig szerepet a koronavírus elleni oltási kampányban: ők az immunizáltak alig több mint tíz százalékát oltották be az utóbbi hónapban - derült ki az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetőjének keddi sajtóértekezletén. Valeriu Gheorghita katonaorvos, a kampány koordinátora elmondta: az országos egészségbiztosítóval szerződéses viszonyban lévő 9583 családorvos közül eddig 2958 csatlakozott az oltási kampányhoz. Romániában az utóbbi hónapban jelentősen visszaesett az oltási hajlandóság, és főleg a falusiak körében nagyon alacsony (többnyire csak egy számjegyű) az immunizáltak százalékos aránya. A családorvosi rendelők május 4-én kezdték meg ezt igénylő pácienseik koronavírus elleni immunizálását, bevonásuktól pedig azt remélték a hatóságok, hogy azokhoz is eljuttatják a vakcinát, akik nem keresik fel a városi oltópontokat. Eddig azonban a családorvosok kevesebb mint harmadát sikerült mozgósítani, és a kampányban részt vevő orvosok többsége nem falun, hanem városban rendel. Az eltelt egy hónap alatt Romániában több mint egymillióval nőtt az immunizáltak száma, közülük alig 127 ezren kapták meg az oltást a családorvosuktól, többségük (58 százalékuk) a falusi rendelőkben. "Jelenleg csak az nem oltatja be magát, aki nem akarja" - mutatott rá Gheorghita, hozzátéve, hogy szerinte az uniós országok közül Romániában lehet a legkönnyebben hozzájutni a vakcinához. Úgy értékelte: a lakosság immunizálásának ritmusa nem szervezési hiányosságok, hanem a hatóságokkal szembeni zsigeri bizalmatlanság miatt lassul. A koordinátor szerint nehéz a sok évtizedes gyanakvást eloszlatni, ugyanakkor mégis a meggyőzést nevezte a legjobb motivációs tényezőnek. A jutalmazás módszerét - bár tudnak ilyen helyi kezdeményezésekről - a CNCAV szintjén nem vették fontolóra. Ez utóbbiak sorában kedden Bukarest második kerületének polgármestere azzal állt elő, hogy egy adag mustáros miccset (a román konyha darált marha- és birkahúskeverékből készült, fűszeres rostonsült-különlegessége) kap az, aki az Obor-piacon oltatja be magát. Az elöljáró szerint 50-60 ezer ember fordul meg hétvégenként Bukarest legnagyobb piacán, ezért szervezték meg a mobil oltópont kialakítását. A sajátos "jutalom" viszont nem önkormányzati, hanem szponzori felajánlás: az Obor-piacon működő, városszerte nevezetes miccs-sütő tulajdonosa akarja ezáltal polgártársait immunizációra ösztönözni. A 19,3 milliós lakosságú Romániában eddig 4 millió 477 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni vakcina legalább egy adagját, 4 millió 36 ezer embernek pedig teljes a beoltottsága. (MTI)