Szlovákiában már a 12 évnél idősebbek kaphatnak oltást

Már a 12 évnél idősebb gyerekek is jelentkezhetnek a koronavírus elleni védőoltásra Szlovákiában, ahol hétfőn kezdték el a Szputnyikkal való oltást is. Pozsony közben azt is közölte, hogy el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is. Csehország pedig június 21-étől megnyitja határait az Európai Unió tagországai és Szerbia állampolgárai előtt, amennyiben teljesítik a beutazáshoz megkövetelt feltételeket.

Az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásával összhangban a 12-17 évesek a Pfizer, a 18 évnél idősebbek pedig a Pfizer és a Moderna vakcináját kapják. A védőoltás beadásának feltétele a 18 évesnél fiatalabbak esetében a szülői kíséret. „Az oltásra a gyermekorvosi rendelőkben vagy az oltóközpontokban kerül majd sor, a tárca még finomítja a részleteket” – közölte Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője.

Az oktatási miniszter ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogyan tervezik elmagyarázni az oltás fontosságát annak érdekében, hogy szeptemberben biztonságos környezet legyen az iskolákban. Branislav Gröhling napok óta járja az országot, hogy megismerje az iskolák helyzetét.

„Csak pozitívumokat hallunk minden oldalról. Természetesen mindenki nagyon várta az iskolanyitást.

A jelenlegi helyzet jó, inkább már szeptemberre készülünk”

– hangoztatta a miniszter. Az előkészítés szerinte egyebek mellett abból áll, hogy beoltják a tanárokat és az iskolai személyzetet az oltópontokon, vagy mobil oltópontok, buszok segítségével juttatják el a vakcinákat az iskolákba.

Szlovákia várhatóan el fogja ismerni a külföldi oltási igazolványt akkor is, ha annak tulajdonosát a nem regisztrált orosz Szputnyik vakcinával oltották be, jelezte Ivan Korčok szlovák külügyminiszter. Az orosz vakcinagyártó eddig nem kérvényezte az oltóanyag bejegyzését sem az Európai Gyógyszerügynökségtől, sem az Egészségügyi Világszervezettől. „Feltételezem, hogy ennek ellenére el fogjuk ismerni a Szputnyikkal való oltást, mivel az unión belül Szlovákia is engedélyezte, és Magyarországon is alkalmazzák” – fejtette ki a szlovák diplomácia vezetője.

Szlovákiában hétfőn kezdték meg a Szputnyik vakcina alkalmazását, egyelőre Pozsony és Zsolna megyében. A hét folyamán a többi megye területén működő oltóközpontok is csatlakozni fognak.

A szlovák külügyminiszter felhívta a figyelmet az európai oltási igazolványra is, amely csak a regisztrált vakcinákkal számol, de meghagyja a tagállamok jogát ahhoz, hogy azok döntsenek, elismerik-e a nem regisztrált vakcinával oltott külföldiek oltását. „Ezt Szlovákia végül is már most kihasználja” – mondta Ivan Korčok. Martin Klus külügyi államtitkár megerősítette, hogy Szlovákia már értesítette déli szomszédját arról, hogy el fogják ismerni a magyar védettségi igazolványt. Azaz, az orosz és a kínai oltást is.

Csehországban is enyhítések várhatók a beutazást illetően.

Június 21-étől ugyanis megnyílík a cseh határ az Európai Unió tagországai és Szerbia állampolgárai előtt,

amennyiben teljesítik a beutazáshoz megkövetelt feltételeket, jelentette be a cseh egészségügyi miniszter. Adam Vojtěch szerint lényegében azokról a feltételekről van szó, amelyek teljesítése esetén jelenleg hét környező ország – köztük Magyarország és Szlovákia – állampolgárai már beutazhatnak Csehországba. Jelenleg korlátozás nélkül turisztikai célokból azok a személyek utazhatnak be, akik már be vannak oltva a koronavírus ellen, vagy legalább 22 nappal korábban már megkapták az oltás első adagját, amelyet nemzeti igazolással tudnak bizonyítani. A magas kockázatú országok állampolgárai turisztikai céllal jelenleg nem utazhatnak Csehországba.

