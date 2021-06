Keddi járványadatok: 117 új beteg, 17 elhunyt

A központi tájékoztató oldalon megjelentek szerint 117 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon és elhunyt 17 idős, krónikus beteg beteg.

A járvány kezdete óta

a fertőzöttek száma 806 206 fő,

az elhunytak száma 29 883 fő,

a gyógyultak száma 718 577 fő.

Jelenleg is van még 57 746 koronavírus-fertőzött ember az országbana hivatalos nyilvántartás szerint (1223-mal kevesebb az előző napinál).

Súlyos állapota miatt kórházi ápolásra 591 koronavírusos beteg szorul (8-cal kevesebb a hétfőinél), közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen (4-gyel kevesebben a korábbi napinál).

Hatósági házi karanténban 6890-en vannak, a mintavételek száma 5 922 744-re nőtt.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 278 680 közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán: a lakosság 54 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 40 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 294 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A védettségi igazolást tartalmazó, egyelőre tesztüzemben működő, de már - ingyenesen - használható alkalmazásról itt írtunk bővebben.

